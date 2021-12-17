Гендиректор «РТ-Инвест»: В РФ необходимо быстро создать систему утилизации ТКО

По словам Шипелова, Россия ежегодно производит до 70 млн тонн мусора, большая часть которого отправляется на захоронение. В итоге страна имеет переполненные свалки, отравляющие природу. В настоящее время в России внедряется система утилизации и переработки твердых коммунальных отходов, однако этот процесс нуждается в ускорении, иначе есть риск буквально утонуть в мусоре, пишет kp.ru.
Гендиректор «РТ-Инвест» напомнил, что в планах к 2030 году выйти на нулевой уровень захоронения и вдвое снизить площадь полигонов твердых коммунальных отходов.
Следует отметить, что в РФ сейчас развивают так называемую энергетическую утилизацию. Дело в том, что стопроцентная обработка отходов невозможна в принципе. Всегда остаются хвосты — это примерно 50%. Они термически обрабатываются, при этом на выходе получается электроэнергия или тепло, например, для отопления домов.
В Московской области, в особой экономической зоне «Каширский парк», сейчас строится современный завод по переработке полимеров. Его мощность — до 100 000 тонн пластика, который будет превращаться в гранулы. Их затем будут передавать производителям тары и упаковки. Таким образом, можно будет примерно втрое увеличить цикл жизни пластика. Без переработки он бы уже после первого использования отправлялся на свалку. Завод должны запустить в 2023 году.
Еще один широко обсуждаемый в РФ вопрос, касающийся мусора, — внедрение расширенной ответственности производителей. Согласно данной концепции, ответственность за утилизацию использованной упаковки будет возложена на производителей товаров.
Шипелов считает, что необходимость в данной системе давно назрела. Наряду с потребительской ответственностью за судьбу пластика РОП поможет сберечь природу. Также эксперт уверен, что России нужна система стимулов, которая позволит более эффективно достигать поставленных целей.
«РТ-Инвест» развивает еще один интересный экологический проект. Это фандоматы — специальные экопункты, принимающие от населения мусор на переработку. По мнению специалистов, это наиболее чистый и экономически обоснованный способ вовлечения сырья обратно в оборот.
Уже к концу года в Московской области установят 500 фандоматов. Такой же проект реализуется в Татарстане. По словам Шипелова, если устанавливать фандоматы там, где это будет удобно гражданам, их эффективность увеличится в разы.