Гендиректор «РТ-Инвест»: В РФ необходимо быстро создать систему утилизации ТКО

В Московской области, в особой экономической зоне «Каширский парк», сейчас строится современный завод по переработке полимеров. Его мощность — до 100 000 тонн пластика, который будет превращаться в гранулы. Их затем будут передавать производителям тары и упаковки. Таким образом, можно будет примерно втрое увеличить цикл жизни пластика. Без переработки он бы уже после первого использования отправлялся на свалку. Завод должны запустить в 2023 году.