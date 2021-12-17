ЕР и Минпросвещения сформировали штабы по контролю за капитальным ремонтом в школах

«На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу «Образование» на сумму более 37 млрд рублей. Они пойдут на разработку проектной документации и строительство детских садов. Появятся и шесть школ, из них четыре в Тюмени: в ЖК «Ново-Патрушево», «Тура» и «Плеханово», в районе улиц Арктическая — Ямбургский проезд — Андрея Бушуева. Две школы построят в Тюменском районе: в поселках Московском и Богандинском. Будет разработана проектная документация еще на семь школ: по улице Красных Зорь, Белинского, Краснодонской, в микрорайонах Мелиораторов и Антипино города Тюмени, а также в селе Абатском и поселке Прииртышском Тобольского района.