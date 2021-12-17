ЕР и Минпросвещения сформировали штабы по контролю за капитальным ремонтом в школах

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, капремонт школ, включенный в народную программу «Единой России», в январе будущего года начнется по всей стране.
«По поручению главы государства в 2022–2023 годах потребуется провести капитальный ремонт не менее чем в трех тысячах общеобразовательных учреждений. Объем ранее невиданный», — отметил он.
При этом, с одной стороны, требуется, чтобы подрядчики качественно сделали работу, а с другой — привлечь к контролю за этой работой представителей общественности, сделать проект максимально открытым.
«Большую важность представляет вопрос с подвозом детей, чтобы не нарушался образовательный процесс. А когда будут планироваться дизайнерские решения, принимать участие в обсуждении этих решений должны сами ученики и педагоги», — сказал он.
Процесс исполнения программы капремонта школ проконтролируют депутаты всех уровней от «Единой России» и сенаторы. Перечень ответственных направят в Минпросвещения, пояснила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.
«Депутаты будут все время находиться на связи непосредственно на территориях. Совместно с координаторами партпроекта „Новая школа“ и местными структурами власти будут анализировать процесс работ. Возможно, за объектами будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение», — добавила она.
Нести ответственность за подачу заявок к участию в программе капремонта должны чиновники, которые профессионально решают эти вопросы, подчеркнула на встрече глава Комитета Госдумы по просвещению, федеральный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова.
«Не все школьные учреждения оказались готовы к правильному заполнению заявок. Когда мы с вами поднимаем вопрос о бюрократической нагрузке на педагогов, мы всецело уверены, что в этой части в наших силах ее сократить. Мы просим Минпросвещения внимательно изучить заявочную кампанию от регионов, в частности в свете снижения ответственности педагогов и повышения — чиновников», — добавила она.
Как сообщает сайт ER.RU, также прозвучала инициатива подготовить реестр образовательных учреждений, у которых подходит к концу срок гарантийного обслуживания, чтобы призвать к ответу недобросовестных подрядчиков. Среди других предложений — привлечение родительских комитетов к подготовке заявок еще до старта ремонта школ, а к оснащению в школах спортобъектов — членов профессионального спортивного сообщества.
«На 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу «Образование» на сумму более 37 млрд рублей. Они пойдут на разработку проектной документации и строительство детских садов. Появятся и шесть школ, из них четыре в Тюмени: в ЖК «Ново-Патрушево», «Тура» и «Плеханово», в районе улиц Арктическая — Ямбургский проезд — Андрея Бушуева. Две школы построят в Тюменском районе: в поселках Московском и Богандинском. Будет разработана проектная документация еще на семь школ: по улице Красных Зорь, Белинского, Краснодонской, в микрорайонах Мелиораторов и Антипино города Тюмени, а также в селе Абатском и поселке Прииртышском Тобольского района.
В Тюменской области в программу по капремонту школ вошли пять учреждений образования — это школа в с. Дубровное Ярковского района, СОШ № 62 г. Тюмени, в с. Рассвет Исетского района, Омутинская СОШ № 2 и в с. Малышенка Голышмановского городского округа. В общей сложности в них обучается почти 2500 детей», — рассказал региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» в Тюменской области, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.