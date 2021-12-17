Что произошло в Тюмени в 2021 году

А после стало известно о даче тестя Поля в Новорощино. По словам Мироновой, там отключился телефон 12-летней Насти Ложкиной, школьницы, пропавшей 15 августа 2009 года. Предположительно, именно туда Поль мог возить девочек. Уже в 2009 году по соседству с этой дачей домов не было — идеальное место для совершения преступлений. Хотя деревянный домик находился в эпицентре поисков детей, пропавших с 1997 года.