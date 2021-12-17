Что произошло в Тюмени в 2021 году

Некоторые события, произошедшие в Тюменской области в этом году, повлияли не только на регион, но и на Россию в целом. Проводили проверки, пересматривали законы, улучшали жизнь граждан. Собрали 10 громких новостей уходящего 2021 года, которые поразили тюменцев.
Пропажа 8-летней Насти Муравьевой на Лесобазе обернулась трагедией, прогремевшей на всю страну. Девочка пропала 30 июня, она ушла из дома на улице Судостроителей в соседний пансионат. С тех пор её никто не видел. Она будто исчезла — ребенка не видели, Настю зафиксировала только одна камера около магазина.
На поиски приехали волонтеры из Москвы, Свердловской области. За информацию, которая помогла бы найти девочку, объявили денежное вознаграждение. Но усилия, приложенные добровольцами и полицией, не помогали — следов Насти Муравьевой нигде не было.
Спустя 1,5 месяца, 19 августа, в кустах около озера Оброчного было найдено тело школьницы со следами удушения и изнасилования. Его завернули в кусок ковра, несколько пакетов и коробку. На место сразу съехались полицейские, следователи. Начали устанавливать личность погибшего ребенка, а также искать убийцу.
Подозреваемого в убийстве Насти нашли быстро — он был задержан уже 25 августа. 40-летний Виталий Бережной признался в преступлении. Он рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, заманил девочку в свою квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Некоторое время хранил тело в холодильнике.
27 августа 2021 года Бережного арестовали, а в конце ноября продлили меру пресечения — он останется в СИЗО до 1 марта 2022 года. Во время расследования дела органы опеки подали иск на лишение отца и матери Насти родительских прав на двух несовершеннолетних детей. Суд принял решение лишить Сергея и Гузель Муравьевых родительских прав.
С этого события начался 2021 год. 9 января МЧС сообщило о пожаре в поселке Боровском. В результате происшествия погибли 7 пенсионеров. Удалось выяснить, что в сгоревшем доме был организован нелегальный пансионат для престарелых. Часть постояльцев не могли себя обслуживать, за ними ухаживала Ольга Вильямсон, владелица дома.
В момент пожара хозяйка находилась на участке. Соседи помогали вытаскивать людей из дома, но спустя какие-то время Ольга сказала, что в помещении больше никого нет. Среди погибших трое женщин и четверо мужчин, еще один человек пострадал.
Вильямсон задержали, возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, а также за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Позже добавились еще две статьи — незаконное предпринимательство и уничтожение чужого имущества по неосторожности. Женщина пробудет в СИЗО до 23 января 2022 года. В связи с этой трагедией в Тюменской области начали массовые проверки соцобъектов, заострили внимание на пожарной безопасности.
Еще одно громкое событие уходящего года — захват заложников в помещении Сбербанка около Червишевского тракта 7 июля. В отделение банка зашел мужчина с сумкой, из которой торчали провода. Он заявил, что при нем взрывоопасный предмет, и потребовал 15 миллионов рублей.
Неизвестный взял в заложники двух сотрудниц банка. Было принято решение выдать ему деньги. После получения средств мужчина вышел из здания, где и был задержан. В портфеле находился муляж. Сразу после задержания он объяснил, что «Бондарчук обещал ему главную роль в фильме». Эту информацию быстро опровергли.
К счастью, никто не пострадал. На месте работал главный редактор «Нашего Города», но ему пришлось на время приостановить профессиональную деятельность — правоохранители посадили его в служебный автомобиль и тщательно проверяли все документы.
Выяснилось, что получить 15 миллионов рублей захотел 32-летний Александр Гриченко. По некоторым данным, в 2014 году его задерживали за наркотики, мог состоять на учете у психиатра. Судмедэксперты установили, что ему необходимо в принудительном порядке пройти лечение.
Многим жителям Тюмени это лето запомнилось водой с запахом дуста, болота, ила. В конце июля горожане заметили, что вода из-под крана имеет неприятный запах — такой водой невозможно было мыться, стирать, готовить с ней. Фильтры не справлялись, некоторые даже мылись бутилированной водой.
Своеобразный речной запах появился из-за резкого подъема уровня воды в Туре после дождей. Водоканал пытался решить проблему с помощью активированного угля — порядка 15-ти тонн загрузили в фильтры Метелевских водоочистных сооружений.
В магазинах чистая вода стала чуть ли не дефицитным товаром. Тюменцы боялись пить вонючую воду, давать её животным. Они жаловались в Роспотребнадзор и прокуратуру. После проведения проверки Роспотребнадзор сообщил, что по микробиологическим показателям вода безопасна.
Однако были обнаружены отклонения по требованиям к запаху. Интенсивность его составляла 4 балла при норме в 2 балла, чуть позже показатель снизился до 3 баллов. Кроме того, отклонения нашли и по содержанию органических веществ.
Ситуация с природными пожарами в этом году стала серьезным поводом для беспокойства. С 11 мая в лесах региона ввели режим ЧС. Горожанам нельзя было ходить в леса, сжигать мусор на приусадебных участках, пускать палы, разводить открытый огонь, готовить на нем пищу. Также запретили ходить на пляжи, ездить на базы отдыха в лесах.
В область на помощь прибыли специалисты из ХМАО, Свердловской области, ЯНАО. Крупные пожары тушили с воздуха, использовались вертолеты. Ежедневно фиксировали десятки лесных и ландшафтных пожаров, полицейские выявляли нарушителей режима ЧС.
От пожаров сильно пострадали жители СНТ «Солнышко». 17 мая лесной пожар перекинулся на постройки, было уничтожено 25 домов. Кто-то жил в СНТ на постоянной основе, кто-то приезжал на дачный сезон. Губернатор Тюменской области объявил, что люди, чьи дома пострадали, получат компенсацию.
Обстановку с пожарами значительно ухудшала засуха, отсутствие дождей. Из-за этого также пострадал урожай местных аграриев. Александр Моор пообещал выделить сельхозпредприятиям средства, которые помогут «преодолеть последствия засушливого лета» без серьезных последствий.
Все тюменцы помнят, к чему привела вспышка птичьего гриппа на птицефабрике «Боровская». Несколько недель ужасного запаха из-за сжигания кур заставил всех понервничать. Карантин был установлен 13 октября, а 16 числа ввели режим ЧС. Тушки и куриные яйца было решено сжечь.
Для этой цели соорудили кострища из бревен и автомобильных покрышек. Необходимо было сжечь порядка 4 миллионов кур. Едкий дым распространился почти по всей Тюмени, горожане не могли открыть окна из-за неприятного запаха.
Закончить сжигание обещали к 15 ноября, но запах задержался чуть дольше. 18–19 ноября продолжили утилизировать яичный порошок. Кострища тлели еще несколько дней. В связи с этими событиями птицефабрику ожидает еще 8 месяцев простоя. Однако она продолжит свою работу после восстановления.
В этом году прогремели скандалы с арестами высокопоставленных сотрудников ведомств Тюменской области за взятки. Юрия Алтынова, главу регионального УМВД, задержали за взятки. По данным следствия, он получил от бывшего начальника паспортно-визовой службы Валерия Калалба часы TAG Heuer, а также дорогие сумки Mont Blanc и iPhone.
Суд назначил Алтынову штраф 3,6 миллионов рублей и лишил государственных наград и звания. Калалба оштрафовали на 1,6 млн рублей. Судебное заседание проходило достаточно скрытно, однако «Наш Город» смог увидеть обвиняемых в здании суда.
Еще один сотрудник, пойманный на взяточничестве — экс-глава областного ГИБДД Александр Селюнин. Еще в апреле его арестовали за превышение должностных полномочий, продажу водительских удостоверений и взятки.
Селюнин и его сообщник Михаил Жигалкин подозреваются в 12 эпизодах получения взяток. Бывший глава ГИБДД останется в СИЗО до 24 января 2022 года.
Коррупция в ведомствах и различных департаментах для Тюменской области не нова. В декабре был задержан Игорь Фролов, бывший руководитель департамента дорожной инфраструктуры при администрации Тюмени. Он вступил в сговор со своей матерью, сотрудником и директором коммерческой организации.
В общем фигурантами было украдено 5 миллионов рублей из бюджета города. При этом Фролов пользовался своим служебным положением. Его вместе с матерью обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц либо в особо крупном размере (ст. 159.4 УК РФ).
Игоря Фролова суд оставил в СИЗО до 2 февраля 2022 года, а Ольга Фролова будет находиться под домашним арестом до 5 февраля следующего года.
Третьим тюменским коррупционером стал заместитель начальника региональной УФСИН Андрей Рукосмотров. По версии следствия, он с 2015 по 2018 годы получал взятки, способствующие заключению выгодных контрактов на «закупку ингредиентов для киселя». За этот период мужчина получил почти 370 тысяч рублей.
На данный момент Рукосмотров находится в СИЗО, ему продлили арест до 4 февраля 2022 года. Во время работы в УФСИН он курировал производство, тыловое обеспечение, медицинское обеспечение.
В этом году сотрудники УФСИН отличились — за взятки также задержали Максима Масленникова, начальника межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция». Весной текущего года выяснилось, что он получал денежные средства от осужденных под домашним арестом за возможность снимать контролирующие браслеты.
Масленников неоднократно подавал апелляции и просил отпустить его под домашний арест, но суд из раза в раз выдавал отказ. Коррупционер находится в СИЗО, там он пробудет до 29 декабря 2021 года.
В начале года эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионе была относительно стабильной, однако к концу года она значительно усложнилась — пришлось даже вводить локдаун и систему QR-кодов.
Если в январе 2021 года в области за сутки выявляли порядка 155 заболевших COVID-19, то к середине декабря ежедневно фиксируют по 300 инфицированных. На 1 января в Тюменской области ковидом заразились 23 523 человека, а на 16 декабря — 85 778 человек.
С 30 октября по 7 ноября, по указу президента РФ, по всей стране объявили нерабочую неделю. На этот период в Тюменской области закрылись рестораны, торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, школы, ВУЗы и другие организации.
Уже с 8 ноября начали действовать QR-коды. Без них нельзя было посещать ТРЦ, а позже ряд объектов расширили. В связи с этим увеличились темпы вакцинации. 2 декабря ограничения немного смягчили — тюменцы без QR-кодов смогли ходить в торговые центры до 18.00 в будни.
Это вызвало всплеск негатива со стороны противников вакцинации. Они пачками относили заявления губернатору Тюменской области, писали депутатам, просили не принимать законопроект о QR-кодах. Позже негатив появился с новой силой — после новости о регистрации вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет («Спутник М»). Активисты снова понесли заявления с требованием не вакцинировать детей.
Тюменцы, живущие в Антипино, серьезно взялись бороться за безопасную окружающую среду. Здесь планировалось простроить завод ферросплавов. Запуск завода был намечен на 2024 год, однако горожане забеспокоились — это может быть опасно как для их здоровья, так и для экологии.
Экологи их опасения разделили — пыль ферросплавов может распространяться на расстояние в 3,5 километра. Местные жители начали собирать подписи против строительства завода, и смогли добиться своего. Губернатор Тюменской области объявил, что строительство перенесут.
Это решение поддержали и руководители предприятия. Они уточнили, что решение было принято совместно с властями региона. Строительство завода все так же планируется, но необходимо найти для него подходящее место. Предположительно, предприятие разместят в Тюменском районе.
В 2021 году произошел ряд инцидентов, связанных с надругательствами над детьми. 16 августа на улице Стартовой мужчина завел в подвал двух мальчиков. Один ребенок выбежал оттуда почти сразу, а над вторым мальчиком 2011 года рождения были совершены действия сексуального характера.
Вечером этого же дня правоохранители задержали педофила. 39-летний обвиняемый сознался в преступлении. Полицейские предполагали, что этот же человек мог быть причастен и к другим подобным преступлениям.
А 10 сентября так же на улице Стартовой на Лесобазе был задержан подозреваемый в надругательстве над ребенком. Пьяный мужчина зашел за ребенком в подъезд и потянул его за капюшон. В следственном комитете подтвердили факт задержания.
В начале 2021 года арестовали еще одного жителя Тюмени по подозрению в педофилии. В отношении директора киношколы возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Предположительно, мужчина мог приставать к несовершеннолетним воспитанницам.
Этот год выдался непростым. Произошло много событий, хороших и плохих. Все с ними справлялись так, как умеют. Подводя итоги, определяем «Человека года» по мнению «Нашего Города». И им становится журналистка и писательница Анастасия Миронова.
На сайте вышел скандальный текст Анастасии — «Две Насти с Судостроителей, 38». Он о детстве женщины на Лесобазе, о людях, которые проявляли нездоровое внимание к несовершеннолетним девочкам, о подозрениях и деталях, неизвестных до этого.
Анастасия Миронова росла в том же доме, что и погибшая Настя Муравьева. В детстве писательница попала в компанию взрослых мужчин — Поля Григье Де Женотье (Ивана Быченко), братьев-близнецов Александра и Сергея Токмаковых, Сергея Пронина. Они много времени проводили у кого-нибудь дома, гуляли и рыбачили, смотрели фильмы, слушали музыку. Постепенно образовали пары.
Именно в этой компании взрослые мужчины вступали в связь с несовершеннолетними, о чем Миронова подробно рассказала в материале. Осознание, что все происходящее было далеко не нормой, к Анастасии пришло в 16 лет. Она пошла в милицию и пыталась добиться справедливости. Позже начала писать детали этой истории на форумах.
Статьей «Две Насти с Судостроителей, 38» заинтересовались на федеральном уровне. О нем высказалась уроженка Тюмени телеведущая Алена Водонаева. О Поле и его компании стали вспоминать те, кто в детстве тоже жил на Лесобазе — Мироновой о нем писали неоднократно.
Позже Поль стал одним из подозреваемых в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Анастасия Миронова рассказала подробности общения с Иваном Быченко на телеканале «Россия 1» в шоу «Прямой эфир» с Малаховым, эту компанию бурно обсуждали.
Группа активистов решила своими силами расследовать то, что связано с Полем Григье Де Женотье. Анастасию в эту группу тоже включили. Выяснилось, что накануне пропажи убитой Насти Муравьевой Поля видели во дворе, где и гуляла девочка. Опознавать Ивана Быченко начали даже дети. Подруга трагически погибшей школьницы тоже видела Поля.
Однако полицию это не сильно интересовало. Как и свидетельства самой Анастасии Мироновой. В 2011 году она подробно все рассказала старшему следователю Александру Колесникову. Женщину вызывали в следственный комитет, но многие подробности жизни Поля она выясняла сама — СК не разбирались. Шестеренки СК все же закрутились, но далеко не сразу.
А после стало известно о даче тестя Поля в Новорощино. По словам Мироновой, там отключился телефон 12-летней Насти Ложкиной, школьницы, пропавшей 15 августа 2009 года. Предположительно, именно туда Поль мог возить девочек. Уже в 2009 году по соседству с этой дачей домов не было — идеальное место для совершения преступлений. Хотя деревянный домик находился в эпицентре поисков детей, пропавших с 1997 года.
Примечательно, что места пропажи некоторых детей обозначались в нескольких километрах от дачи. Например, Люба Симонова и Аня Буркина пропали в примерно 2-х км от дачи, Ира Касьянова — в 2,7 км, Настя Ложкина и Алена Имамова — 5 км, Аня Анисимова — 9,9 км. Но это место никто не проверял.
Анастасия Миронова в 2021 году вывела тему пропажи детей в Тюменской области на новый уровень. УМВД по Тюменской области опубликовали ориентировки на всех пропавших детей, а председатель СК России Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования случаев исчезновения детей в регионе с 1997 года.