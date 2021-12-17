Более 30 млрд рублей получит Тюменская область из федерального бюджета

На трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений было принято решение о том, что в течение последующих трёх лет в Тюменскую область из бюджета РФ поступят более 33 млрд рублей, сообщил на своей странице в Инстаграм член Комитета по обороне Иван Квитка.

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