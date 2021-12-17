Более 30 млрд рублей получит Тюменская область из федерального бюджета

Родители детей от 3 до 7 лет получат ежемесячные выплаты. Из общей суммы на эти нужды будет выделено свыше 3 млрд 603 млн рублей. Также медработники, которые оправились работать в сёла региона, получат единовременные компенсации. На это пойдёт почти 60 млн рублей.
«Чтобы обеспечить школьников начальных классов горячим питанием, будет выделено свыше 1 млрд 140 млн. Кроме того, более 2 млрд 455 млн рублей из федерального бюджета пойдёт на ремонт автодорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», — рассказал политик.
Он также добавил, что для поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства рассчитано более 452 млн федеральных средств.