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Вопрос про эффективность проверок на дорогах задал депутат Пискайкин

16 декабря 2021, 07:43
Фото: 1Mi
Схему сплошных проверок изменят.
Сегодня проходит заседание Тюменской областной Думы, на которой рассматривалась тема профилактики правонарушений в регионе. После доклада депутат Владимир Пискайкин поинтересовался, насколько эффективны массовые проверки ГИБДД.

Член фракции СРЗП Владимир Пискайкин задал вопрос, касающийся работы ГИБДД по Тюменской области. Он спросил, являются ли экономически оправданными проверки водителей на трезвость, соответствует ли эффективность затратам. На вопрос депутата ответил начальник регионального УМВД Леонид Коломиец.

«На сегодняшний день сотрудники ГИБДД работают в плане единой дислокации — выявляют водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, иные нарушения. Поэтому считаю, что применять экономику в отношении этой ситуации не корректно. Были определенные проблемы, например, глобальные комплексные проверки делали в утренние часы, но это доставляло проблемы горожанам. Сделал замечание, и было решено проводить массовые проверки в выходные дни или в вечернее время»,уточнил глава УМВД по Тюменской области.

Таким образом, схема сплошных проверок в регионе будет изменена. Горожане неоднократно жаловались в социальных сетях, что из-за утренних проверок опаздывают на работу. Теперь таких сложностей удастся избежать.

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#Новости#ГИБДД#Проверки#Тюменская областная Дума#Тюмень#Анна Доронина#Политика
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