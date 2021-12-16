Вопрос про эффективность проверок на дорогах задал депутат Пискайкин

«На сегодняшний день сотрудники ГИБДД работают в плане единой дислокации — выявляют водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, иные нарушения. Поэтому считаю, что применять экономику в отношении этой ситуации не корректно. Были определенные проблемы, например, глобальные комплексные проверки делали в утренние часы, но это доставляло проблемы горожанам. Сделал замечание, и было решено проводить массовые проверки в выходные дни или в вечернее время»,уточнил глава УМВД по Тюменской области.