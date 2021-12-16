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Власти Тюмени озвучили сроки новогодних каникул для школьников

16 декабря 2021, 04:19
Фото: 1Mi
Власти Тюмени озвучили сроки новогодних каникул для школьников
В информационном центре областного правительства рассказали о сроках новогодних каникул для школьников, которые рекомендует региональный департамент образования и науки.
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Тюмень

Учащимся средних общеобразовательных учреждений осталось учиться две недели. Потом также почти две недели ребята проведут с семьёй на праздничных каникулах.

«Департамент образования и науки Тюменской области рекомендовал примерные сроки школьных каникул — с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года», — рассказали в правительстве.

Однако, в центре также уточнили, что каждая школа сама формирует график каникул во время новогодних праздников.

Ранее "Наш Город" писал, что тюменские власти разрешили проведение детских праздничных утренников в преддверии Нового года с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и профилактических мерах безопасности по нераспространению инфекции.

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#Новости#Школы#Общество#Образование#Тюмень#Дарья Гасникова
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