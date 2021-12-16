Власти Тюмени озвучили сроки новогодних каникул для школьников

Учащимся средних общеобразовательных учреждений осталось учиться две недели. Потом также почти две недели ребята проведут с семьёй на праздничных каникулах.
«Департамент образования и науки Тюменской области рекомендовал примерные сроки школьных каникул — с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года», — рассказали в правительстве.
Однако, в центре также уточнили, что каждая школа сама формирует график каникул во время новогодних праздников.
Ранее "Наш Город" писал, что тюменские власти разрешили проведение детских праздничных утренников в преддверии Нового года с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и профилактических мерах безопасности по нераспространению инфекции.