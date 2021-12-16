Власти отчитались, сколько денег было потрачено на выборы в Тюменской области

В текущем году в области готовили и проводили голосование три комиссии субъектов РФ — по одной на каждый регион «тюменской матрёшки»: Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Там работали 64 территориальных избиркома и 2 047 участков, где трудились 19 325 человек. На голосование пришли 2 631 333 жителя области. Явка составила 54,19%.
«На подготовку и проведение выборов из средств областного бюджета выделено 681 694 100 рублей, из этой суммы израсходовано 607 692 555,37 рубля, что составляет 89,14% от общего размера выделенных средств», — следует из пояснительной записки к сводному финансовому отчёту.
Больше всего расходов ушло на обеспечение полномочий участковых избирательных комиссий. Для работы 2 047 участков потребовалось 455 003 255 рублей.