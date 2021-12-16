В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

Участники программы могут обменять бонусы от СберСпасибо на скидку до 99% от стоимости заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Кроме того, 1% от стоимости каждой покупки вернётся на карту клиенту в виде бонусов.
Чтобы воспользоваться предложением, клиенту достаточно быть зарегистрированным участником программы лояльности и при оплате заказа на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ выбрать способ оплаты бонусами.
Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:
С помощью бонусов и сервисов компаний экосистемы мы решаем самые различные задачи миллионов наших клиентов. А подключение СБЕР ЕАПТЕКИ в качестве партнёра программы и возможность списания бонусов на заказы — пожалуй, самый ожидаемый релиз года. Мы рады, что такие важные онлайн-покупки, как лекарства, станут ещё и выгоднее благодаря бонусам.
Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:
Сотрудничество со «СберСпасибо» — ещё один этап в создании синергии с другими сервисами экосистемы Сбера, чтобы мы вместе приносили клиенту большую пользу. А пользователи СБЕР ЕАПТЕКИ теперь смогут приобретать лекарства и заботиться о своём здоровье с ещё большей выгодой.
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.