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В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

16 декабря 2021, 11:12
Фото: пресс-служба СберБанка
К программе лояльности СберСпасибо присоединилась СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших в России онлайн-аптек. Теперь 55 млн участников СберСпасибо смогут обменять или накопить бонусы, покупая лекарства, а также товары для красоты и здоровья в одной из крупнейших в России интернет-аптек.

Участники программы могут обменять бонусы от СберСпасибо на скидку до 99% от стоимости заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Кроме того, 1% от стоимости каждой покупки вернётся на карту клиенту в виде бонусов.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту достаточно быть зарегистрированным участником программы лояльности и при оплате заказа на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ выбрать способ оплаты бонусами.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

С помощью бонусов и сервисов компаний экосистемы мы решаем самые различные задачи миллионов наших клиентов. А подключение СБЕР ЕАПТЕКИ в качестве партнёра программы и возможность списания бонусов на заказы — пожалуй, самый ожидаемый релиз года. Мы рады, что такие важные онлайн-покупки, как лекарства, станут ещё и выгоднее благодаря бонусам.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:

Сотрудничество со «СберСпасибо» — ещё один этап в создании синергии с другими сервисами экосистемы Сбера, чтобы мы вместе приносили клиенту большую пользу. А пользователи СБЕР ЕАПТЕКИ теперь смогут приобретать лекарства и заботиться о своём здоровье с ещё большей выгодой.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.

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