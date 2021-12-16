В районе Лесобазы на озере Оброчное 16 декабря замечена дохлая рыба

В Тюмени в районе Лесобазы на озере Оброчное постоянно тёплая вода от ТЭЦ.
Озеро круглогодично с открытой водой, не перемерзает даже в крепкие морозы. Зимою здесь находит себе пристанище много дичи, в основном утка. Нынче даже лебеди остались.
«12 декабря на воде была замечена странная пена в большом объёме. Сегодня же берега озера усыпаны дохлой рыбой», - отмечают местные жители в паблике «ЧС Тюмень ЧП».
Пока местную птицу это не затронуло. В Озере продолжают плавать лебеди и утки. Местные говорят, что вода не замёрзнет даже при - 30 градусов. Озеро хорошо обогревает ТЭЦ.