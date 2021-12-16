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В районе Лесобазы на озере Оброчное 16 декабря замечена дохлая рыба

16 декабря 2021, 10:53
Фото: Типичная Тюмень
В Тюмени в районе Лесобазы на озере Оброчное постоянно тёплая вода от ТЭЦ.

В Тюмени в районе Лесобазы на озере Оброчное постоянно тёплая вода от ТЭЦ.

Озеро круглогодично с открытой водой, не перемерзает даже в крепкие морозы. Зимою здесь находит себе пристанище много дичи, в основном утка. Нынче даже лебеди остались.

«12 декабря на воде была замечена странная пена в большом объёме. Сегодня же берега озера усыпаны дохлой рыбой», - отмечают местные жители в паблике «ЧС Тюмень ЧП».

Пока местную птицу это не затронуло. В Озере продолжают плавать лебеди и утки. Местные говорят, что вода не замёрзнет даже при - 30 градусов. Озеро хорошо обогревает ТЭЦ.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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