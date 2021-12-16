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В МФЦ на 50 лет Октября в Тюмени людей принимают по 4 часа

16 декабря 2021, 10:17
Фото: ЧС Тюмень
Горожане сообщают о постепенно сокращающемся количестве сотрудников в МФЦ на улице 50 лет Октября 57А.
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Тюмень

В частности одна из жительниц города 15 декабря пробыла в очереди почти 4 часа в многофункциональном центре города, чтобы заказать документы. Из 30 окон работали только 6. Возможно, это связанно с эпидемиологической обстановкой «никто не будет сидеть с высокой температурой на работе, да и вам это не к чему».

«У меня когда очень «подгорает» (а работаю я с документами очень много), я еду в МФЦ на Уездную. Далеко, неудобно, но вариант беспроигрышный», - сообщает Тамара Глубоковская.

Стоит отметить, что на 16 декабря в Тюменской области COVID заразились 303 человека.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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