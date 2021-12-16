В МФЦ на 50 лет Октября в Тюмени людей принимают по 4 часа

В частности одна из жительниц города 15 декабря пробыла в очереди почти 4 часа в многофункциональном центре города, чтобы заказать документы. Из 30 окон работали только 6. Возможно, это связанно с эпидемиологической обстановкой «никто не будет сидеть с высокой температурой на работе, да и вам это не к чему».
«У меня когда очень «подгорает» (а работаю я с документами очень много), я еду в МФЦ на Уездную. Далеко, неудобно, но вариант беспроигрышный», - сообщает Тамара Глубоковская.
Стоит отметить, что на 16 декабря в Тюменской области COVID заразились 303 человека.