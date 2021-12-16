Тюменцы назвали контролёров QR-кодов и врачей самыми скандальными профессиями

Чуть больше четверти — 26% ответивших, считают, что на психологическое состояние некоторых сотрудников оказывает влияние множество стрессовых ситуаций, связанных с их прямыми обязанностями. Ещё 16% думают, что специалисты скандалят из-за того, что им приходится слишком часто общаться с незнакомцами, 15% предположили, что работники ввязываются в споры из-за общего недовольства своей работой и жизнью в целом.