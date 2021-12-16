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Тюменцы назвали контролёров QR-кодов и врачей самыми скандальными профессиями

16 декабря 2021, 07:56
Фото: 1Mi
Тюменцы назвали контролёров QR-кодов и врачей самыми скандальными профессия
Аналитики сервиса Зарплата.ру провел провели опрос и рассказали, что самыми скандальными профессиями в текущем году, по мнению тюменцев, стали контролеры QR-кодов, врачи и сотрудники кол-центров.
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Тюмень

Более половины опрошенных ответили, что в 2021 году чаще всего ругались с представителями именно этих трёх профессий.

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Также в первую десятку вошли обслуживающий персонал. В 31% ответов представителей профессий, оказывающих различные услуги, отметили, как конфликтных. Ещё 11% респондентов попали в напряжённые отношения с сотрудниками финансовых сфер и менеджерами по продажам. Порядка 10% опрошенных назвали склонных к скандалам продавцов и аптекарей. А в 8% случаев посетителям могли нагрубить в ресторане или кафе.

«Примечательно, что только 3% участников опроса выбрали кондукторов общественного транспорта и продавцов-кассиров, как склочных», — уточнили специалисты.

Чуть больше четверти — 26% ответивших, считают, что на психологическое состояние некоторых сотрудников оказывает влияние множество стрессовых ситуаций, связанных с их прямыми обязанностями. Ещё 16% думают, что специалисты скандалят из-за того, что им приходится слишком часто общаться с незнакомцами, 15% предположили, что работники ввязываются в споры из-за общего недовольства своей работой и жизнью в целом.

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#Новости#Общество#Профессии#Тюмень#Дарья Гасникова
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