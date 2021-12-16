Тюменцы назвали контролёров QR-кодов и врачей самыми скандальными профессиями

Более половины опрошенных ответили, что в 2021 году чаще всего ругались с представителями именно этих трёх профессий.
Также в первую десятку вошли обслуживающий персонал. В 31% ответов представителей профессий, оказывающих различные услуги, отметили, как конфликтных. Ещё 11% респондентов попали в напряжённые отношения с сотрудниками финансовых сфер и менеджерами по продажам. Порядка 10% опрошенных назвали склонных к скандалам продавцов и аптекарей. А в 8% случаев посетителям могли нагрубить в ресторане или кафе.
«Примечательно, что только 3% участников опроса выбрали кондукторов общественного транспорта и продавцов-кассиров, как склочных», — уточнили специалисты.
Чуть больше четверти — 26% ответивших, считают, что на психологическое состояние некоторых сотрудников оказывает влияние множество стрессовых ситуаций, связанных с их прямыми обязанностями. Ещё 16% думают, что специалисты скандалят из-за того, что им приходится слишком часто общаться с незнакомцами, 15% предположили, что работники ввязываются в споры из-за общего недовольства своей работой и жизнью в целом.