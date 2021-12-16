Тюменцев просят сообщать о граффити с рекламой о продаже наркотиков

Надписи, содержащие название наркотика, сайта или ссылку, можно увидеть на разных поверхностях города — на фасадах зданий, остановках, подземных и надземных переходах, мостах, заборах, теплотрассах и так далее.
«Если вы заметили такую рекламу, которая не только портит внешний вид дома, но и несёт опасность жизни и здоровью горожан, просим вас направить адрес и фото на портал «Тюмень — наш дом» в категорию «Нарушение требований к внешнему фасаду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства», — уточнили в ведомстве.
Чтобы сообщить о несанкционированных граффити, необходимо зарегистрироваться.