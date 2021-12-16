Тюменцев просят сообщать о граффити с рекламой о продаже наркотиков

«Если вы заметили такую рекламу, которая не только портит внешний вид дома, но и несёт опасность жизни и здоровью горожан, просим вас направить адрес и фото на портал «Тюмень — наш дом» в категорию «Нарушение требований к внешнему фасаду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства», — уточнили в ведомстве.