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Тюменцев просят сообщать о граффити с рекламой о продаже наркотиков

16 декабря 2021, 08:56
Фото: 1Mi
Тюменцев просят сообщать о граффити с рекламой о продаже наркотиков
Неизвестные оставляют на зданиях областного центра граффити, содержащие сведения о продаже наркотических веществ. Если вы увидели подобную рекламу, сообщите об этом в администрацию, обратились к горожанам в городском департаменте безопасности жизнедеятельности.
Сюжет
Тюмень

Надписи, содержащие название наркотика, сайта или ссылку, можно увидеть на разных поверхностях города — на фасадах зданий, остановках, подземных и надземных переходах, мостах, заборах, теплотрассах и так далее.

«Если вы заметили такую рекламу, которая не только портит внешний вид дома, но и несёт опасность жизни и здоровью горожан, просим вас направить адрес и фото на портал «Тюмень — наш дом» в категорию «Нарушение требований к внешнему фасаду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства», — уточнили в ведомстве.

Чтобы сообщить о несанкционированных граффити, необходимо зарегистрироваться.

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#Новости#Общество#Ненадлежащая реклама#Граффити#Тюмень#Дарья Гасникова
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