Тюменский врач — гематолог-педиатр стала призёром всероссийского конкурса

Конкурс прошёл 11 декабря в Уфе в рамках научно-практического форума «Школа гематолога».
«Подготовка к конкурсу заняла порядка двух недель. Я рассказала об уникальном для нашего региона случае заболевания. Благодаря слаженной командной работе мы смогли определить редкую инфекцию, поставить верный диагноз и назначить эффективное лечение», — поделилась Надежда Валерьевна.
На форум в столицу Башкортостана съехались молодые специалисты разных профилей: терапевты, врачи общей практики, гематологи, онкогематологи, врачи функциональной и лабораторной диагностики.
Научная программа мероприятия включила в себя мастер-классы, конкурс на лучший клинический случай и лучшую научную работу. Также прозвучали доклады, посвящённые лабораторным методам исследования болезней крови, современным достижениям в диагностике и терапии заболеваний крови, а также таким патологиям, как хронический лимфолейкоз, множественная миелома, острый лейкоз и многие другие. Форум посетили почти 250 человек: 100 участников в офлайн-формате и порядка 150 — онлайн.
По итогам проведённого конкурса Надежда Валерьевна получила диплом III степени.
«Такие научно-практические форумы направлены на повышение квалификации молодых исследователей и специалистов. Формат мероприятия в данном случае был адаптирован под молодежную аудиторию. Участники получили возможность не только поделиться результатами своих исследований, но и почерпнуть новые знания от коллег и ведущих отечественных специалистов», прокомментировала Татьяна Ксензова, заведующий отделением гематологии и химиотерапии ОКБ № 1.
Отметим, что обеспечение медицинских организаций компетентными сотрудниками, обладающими высоким профессионализмом, умеющими внедрять в работу передовые методики и применять на практике достижения современной науки, является одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение», и участие тюменских специалистов в мероприятиях, таких как форум «Школа гематолога», способствует её достижению на территории региона.
В отделении гематологии и химиотерапии ОКБ № 1 с начала этого года прошли лечение около 900 пациентов с заболеваниями системы крови.