Тюменский врач — гематолог-педиатр стала призёром всероссийского конкурса

Научная программа мероприятия включила в себя мастер-классы, конкурс на лучший клинический случай и лучшую научную работу. Также прозвучали доклады, посвящённые лабораторным методам исследования болезней крови, современным достижениям в диагностике и терапии заболеваний крови, а также таким патологиям, как хронический лимфолейкоз, множественная миелома, острый лейкоз и многие другие. Форум посетили почти 250 человек: 100 участников в офлайн-формате и порядка 150 — онлайн.