Тюменские следователи ищут 35-летнюю женщину, пропавшую на Салаирском тракте

О женщине ничего не известно со 2 июля текущего года, когда 14 часов дня она находилась на Салаирском тракте и ушла в неизвестном направлении.
«На момент исчезновения пропавшая была одета в синий джинсовый костюм. Она носила каре и красила пряди русых волос в фиолетовый цвет. На правом бедре есть узорчатая татуировка, на животе шрам после операции. После того, как когда-то сломала нос, он стал кривым», — следует из описания женщины, которую ищут.
В Управлении также добавили, что пропавшая могла последовать от Салаирского тракта в сторону Червишевского или по автодороге Тюмень — Омск в направлении Заводоуковска.
Тех, кто что-то знает или видел описываемую женщину, просят обратиться в дежурную часть МВД России «Тюменский» по номеру 8 (34-52) 30-02-02, либо в Тюменский межрайонный следственный отдел, расположенный на Московском тракте в здании № 159а, или позвонить по телефону 8 (34-52) 30-22-82. Также можно отправить информацию на электронную почту: [email protected]