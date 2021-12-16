Тюменские следователи ищут 35-летнюю женщину, пропавшую на Салаирском тракте

«На момент исчезновения пропавшая была одета в синий джинсовый костюм. Она носила каре и красила пряди русых волос в фиолетовый цвет. На правом бедре есть узорчатая татуировка, на животе шрам после операции. После того, как когда-то сломала нос, он стал кривым», — следует из описания женщины, которую ищут.