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Тюменские следователи ищут 35-летнюю женщину, пропавшую на Салаирском тракте

16 декабря 2021, 08:21
Фото: Следственное управление СК по Тюменской области
Тюменские следователи ищут 35-летнюю женщину, пропавшую на Салаирском тракт
Разыскивается 35-летняя Татьяна Савченкова, которая ушла в неизвестном направлении после того, как её в последний раз видели днём на 15 километре Салаирского тракта, сообщили в региональном Следственном управлении СКР.
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Тюмень

О женщине ничего не известно со 2 июля текущего года, когда 14 часов дня она находилась на Салаирском тракте и ушла в неизвестном направлении.

«На момент исчезновения пропавшая была одета в синий джинсовый костюм. Она носила каре и красила пряди русых волос в фиолетовый цвет. На правом бедре есть узорчатая татуировка, на животе шрам после операции. После того, как когда-то сломала нос, он стал кривым», — следует из описания женщины, которую ищут.

В Управлении также добавили, что пропавшая могла последовать от Салаирского тракта в сторону Червишевского или по автодороге Тюмень — Омск в направлении Заводоуковска.

Тех, кто что-то знает или видел описываемую женщину, просят обратиться в дежурную часть МВД России «Тюменский» по номеру 8 (34-52) 30-02-02, либо в Тюменский межрайонный следственный отдел, расположенный на Московском тракте в здании № 159а, или позвонить по телефону 8 (34-52) 30-22-82. Также можно отправить информацию на электронную почту: [email protected]

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