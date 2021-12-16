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Тюменская область делится опытом организации дополнительного ИТ-образования

16 декабря 2021, 16:12
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Тюмень на этой неделе посетила делегация из Удмуртской республики, чтобы познакомиться с региональными программами дополнительного образования в сфере цифровых технологий и перенять опыт организации учебного процесса. Об этом рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Делегацию представляли сотрудники автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика Удмуртской Республики», на базе которой планируется открыть учебный центр ИТ- обучения. В ходе встречи с тюменскими коллегами из ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», участники обсудили порядок организации учебного процесса, образовательные программы, а также порядок взаимодействия с профильными компаниями: вузами и ИТ-компаниями.

Также для гостей провели экскурсию по ИТ-лабораториям, открытых на территории Тюменского технопарка: класс 1С, класс «GameDev станция», Школа юных нейроинженеров, класс по обучению старшего поколения основам компьютерной грамотности.

Региональный информационный образовательный центр «РИО-Центр» ведет свою деятельность с 2010 года как подведомственное учреждение департамента информатизации Тюменской области. На базе центра открыто множество программ дополнительного образования в сфере цифровых технологий: программа «Расширяя горизонты» по обучению основам использования цифровых технологий и компьютерной грамотности, многоступенчатое ИТ-образование, которое включает в себя более 50 профильных классов по робототехнике и программированию «АйТиЛаб» и «РобоЛаб», открытых во всех муниципалитетах области, проектную лабораторию, профильные классы по системному администрированию, программированию, нейротехнологиям, разработке игр. Все программы реализуются в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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