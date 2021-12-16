Тюменская область делится опытом организации дополнительного ИТ-образования

Региональный информационный образовательный центр «РИО-Центр» ведет свою деятельность с 2010 года как подведомственное учреждение департамента информатизации Тюменской области. На базе центра открыто множество программ дополнительного образования в сфере цифровых технологий: программа «Расширяя горизонты» по обучению основам использования цифровых технологий и компьютерной грамотности, многоступенчатое ИТ-образование, которое включает в себя более 50 профильных классов по робототехнике и программированию «АйТиЛаб» и «РобоЛаб», открытых во всех муниципалитетах области, проектную лабораторию, профильные классы по системному администрированию, программированию, нейротехнологиям, разработке игр. Все программы реализуются в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».