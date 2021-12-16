Тюменская область делится опытом организации дополнительного ИТ-образования

Делегацию представляли сотрудники автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика Удмуртской Республики», на базе которой планируется открыть учебный центр ИТ- обучения. В ходе встречи с тюменскими коллегами из ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», участники обсудили порядок организации учебного процесса, образовательные программы, а также порядок взаимодействия с профильными компаниями: вузами и ИТ-компаниями.
Также для гостей провели экскурсию по ИТ-лабораториям, открытых на территории Тюменского технопарка: класс 1С, класс «GameDev станция», Школа юных нейроинженеров, класс по обучению старшего поколения основам компьютерной грамотности.
Региональный информационный образовательный центр «РИО-Центр» ведет свою деятельность с 2010 года как подведомственное учреждение департамента информатизации Тюменской области. На базе центра открыто множество программ дополнительного образования в сфере цифровых технологий: программа «Расширяя горизонты» по обучению основам использования цифровых технологий и компьютерной грамотности, многоступенчатое ИТ-образование, которое включает в себя более 50 профильных классов по робототехнике и программированию «АйТиЛаб» и «РобоЛаб», открытых во всех муниципалитетах области, проектную лабораторию, профильные классы по системному администрированию, программированию, нейротехнологиям, разработке игр. Все программы реализуются в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».