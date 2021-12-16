Троим обвиняемым в похищении людей в Тюмени продлили арест

В отношении Андрея Гоппа, Дамира Кожабаева, Николая Тришкина, Бориса Эккерта заведено уголовное дело. Сегодня в судебном заседании огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств.
Далее суд снова соберётся по этому делу 29 декабря. Трое фигурантов останутся в СИЗО до 9 мая 2022 года. По решению суда Гопп находится под домашним арестом
Следствие предполагает, что обвиняемые насильно увозили в реабилитационный центр имеющих алкогольную зависимость жителей Тюменской области. Расследование продолжается.