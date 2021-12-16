nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Троим обвиняемым в похищении людей в Тюмени продлили арест

16 декабря 2021, 11:50
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
Центральный райсуд Тюмени 16 декабря продолжил заседание по делу о трёх обвиняемых в похищении людей, сообщает Объединённая пресс-служба тюменских судов.

В отношении Андрея Гоппа, Дамира Кожабаева, Николая Тришкина, Бориса Эккерта заведено уголовное дело. Сегодня в судебном заседании огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств.

Далее суд снова соберётся по этому делу 29 декабря. Трое фигурантов останутся в СИЗО до 9 мая 2022 года. По решению суда Гопп находится под домашним арестом

Следствие предполагает, что обвиняемые насильно увозили в реабилитационный центр имеющих алкогольную зависимость жителей Тюменской области. Расследование продолжается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25