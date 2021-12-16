Тоболяк обманул автосалон более чем на 800 тысяч рублей и получил автомобиль

После того, как об обмане стало известно, договор купли-продажи расторгли, а машину вернули в автосалон, который обратился в суд и потребовал выплатить 165 тысяч рублей, поскольку авто после эксплуатации подсудимым потеряла в стоимости. Также в связи с тем, что молодой человек не выплатил неустойку в размере 50 тысяч рублей, истец запросил и эту сумму.
«Молодой человек полностью признал свою вину и пояснил, что решил приобрести машину и пришёл в салон. Во время составления договора ему пришёл в голову способ обмануть продавцов. Несмотря на то, что кредит у него был оформлен, обвиняемый решил не перечислять деньги за покупку. Он получил счёт на оплату, а дома подделал платёжное поручение», — стало известно из материалов суда.
Тоболяк зарегистрировал авто в Госавтоинспекции, но на машине не ездил, так как не имеет водительских прав. Транспортом несколько раз воспользовалась родительница подсудимого.
Тобольский городской суд признал подсудимого виновным в мошенничестве и приговорил к трём годам условно. Также мошенник должен выплатить автосалону 213 тысяч рублей.