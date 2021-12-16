Тоболяк обманул автосалон более чем на 800 тысяч рублей и получил автомобиль

После того, как об обмане стало известно, договор купли-продажи расторгли, а машину вернули в автосалон, который обратился в суд и потребовал выплатить 165 тысяч рублей, поскольку авто после эксплуатации подсудимым потеряла в стоимости. Также в связи с тем, что молодой человек не выплатил неустойку в размере 50 тысяч рублей, истец запросил и эту сумму.