nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тоболяк обманул автосалон более чем на 800 тысяч рублей и получил автомобиль

16 декабря 2021, 06:23
Фото: 1Mi
Тоболяк обманул автосалон более чем на 800 тысяч рублей и получил авто
Летом текущего года 22-летний тоболяк подделал платёжное поручение на 830 900 рублей и получил в автосалоне автомобиль «LADA XRAY GAB 110»
Сюжет
Тюмень

После того, как об обмане стало известно, договор купли-продажи расторгли, а машину вернули в автосалон, который обратился в суд и потребовал выплатить 165 тысяч рублей, поскольку авто после эксплуатации подсудимым потеряла в стоимости. Также в связи с тем, что молодой человек не выплатил неустойку в размере 50 тысяч рублей, истец запросил и эту сумму.

Тюменец обманул налоговую на 255 млн рублей
Узнать подробнее

«Молодой человек полностью признал свою вину и пояснил, что решил приобрести машину и пришёл в салон. Во время составления договора ему пришёл в голову способ обмануть продавцов. Несмотря на то, что кредит у него был оформлен, обвиняемый решил не перечислять деньги за покупку. Он получил счёт на оплату, а дома подделал платёжное поручение», — стало известно из материалов суда.

Тоболяк зарегистрировал авто в Госавтоинспекции, но на машине не ездил, так как не имеет водительских прав. Транспортом несколько раз воспользовалась родительница подсудимого.

Тобольский городской суд признал подсудимого виновным в мошенничестве и приговорил к трём годам условно. Также мошенник должен выплатить автосалону 213 тысяч рублей.

Материалы по теме
Директор строительной фирмы из Тюмени обманул налоговую на 35 млн рублейНа миллион рублей обманул тюменцев мошенник из Владимирской областиПсевдомастер по ремонту обманул тюменцев на 300 тысяч рублей
#Новости#Мошенничество#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25