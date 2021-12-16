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Сотрудники тюменского Музея истории стремятся сохранить 100-летний дом

16 декабря 2021, 13:11
Фото: Музей истории крестьянского быта
Сотрудники Музея истории крестьянского быта в деревне Насекина (Тюменская область)

Сотрудники Музея истории крестьянского быта в деревне Насекина (Тюменская область) организовали сбор сотен тысяч рублей за сохранение 100-летнего здания.

Для осуществления задуманного требуется 500 000 рублей. 100-летнее здание необходимо разобрать и собрать на новом месте. Само строение расположено в деревне Калугина.

Дом собираются перевести на территорию музея, где его реконструируют. Пока удалось собрать только 8 000, однако сотрудники музея рассчитывают, что 100-летний дом удастся отремонтировать до лета 2023 года.

Стоит отметить, что в центре Тюмени довольно много сохранившихся домов, которым больше 100 лет. Большинство из них в рабочем состоянии.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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