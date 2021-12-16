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Сотни тюменских бизнесменов подписали обращение к Михаилу Мишустину

16 декабря 2021, 14:29
Фото: Павел Головин
Сотни бизнесменов подписали обращение к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину 16 декабря, сообщает Павел Головин.

Тюменские бизнесмены предлагают официально признать арендаторов помещений в ТРЦ пострадавшими от ограничений из-за коронавируса. Для улучшения ситуации предлагается на время вернуть систему безвозвратных кредитов на зарплату сотрудникам, ограничить в четвёртом и первом квартале 2022 выплату налогов и обязательных платежей.

Эти меры должны помочь бизнесменам пережить трудный период.

Ранее предприниматели направляли подобные письма в правительство Тюменской области.

Новые требования к крупным ТРЦ снижает выручку арендаторов на 40-80%. При этом владельцы торговых площадей цены снижать не намерены. А со следующего года возможно повышение.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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