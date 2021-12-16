Сотни тюменских бизнесменов подписали обращение к Михаилу Мишустину

Тюменские бизнесмены предлагают официально признать арендаторов помещений в ТРЦ пострадавшими от ограничений из-за коронавируса. Для улучшения ситуации предлагается на время вернуть систему безвозвратных кредитов на зарплату сотрудникам, ограничить в четвёртом и первом квартале 2022 выплату налогов и обязательных платежей.
Эти меры должны помочь бизнесменам пережить трудный период.
Ранее предприниматели направляли подобные письма в правительство Тюменской области.
Новые требования к крупным ТРЦ снижает выручку арендаторов на 40-80%. При этом владельцы торговых площадей цены снижать не намерены. А со следующего года возможно повышение.