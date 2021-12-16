Сотни дольщиков ЖК «Москва» в Тюмени получат свои квартиры в срок

Ранее «Наш город» сообщал, что завершено строительство дома ГП-14 по ул. Комбинатской, 54 корпус 1. Свои квартиры получат 200 собственников точно в срок (в Новый год). Соглашение о достройке дома заключили с компанией «Страна Девелопмент».