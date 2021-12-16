Сотни дольщиков ЖК «Москва» в Тюмени получат свои квартиры в срок

Представители надзорного ведомства осмотрели строения ГП-15.
Сроки строительства уточнялись на заседаниях межведомственной рабочей группы. Прокурор области и прокурор Калининского округа неоднократно выезжали на строительную площадку. Застройщик ЖК получил предостережение.
Квартиры в доме получат 380 дольщиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что завершено строительство дома ГП-14 по ул. Комбинатской, 54 корпус 1. Свои квартиры получат 200 собственников точно в срок (в Новый год). Соглашение о достройке дома заключили с компанией «Страна Девелопмент».