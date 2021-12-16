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Сотни дольщиков ЖК «Москва» в Тюмени получат свои квартиры в срок

16 декабря 2021, 10:35
Фото: 1Mi
Ввод в эксплуатацию квартир ЖК «Москва в Тюмени произошел в 4 квартале 2021 года, сообщает прокуратура Тюменской области.
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Тюмень

Представители надзорного ведомства осмотрели строения ГП-15.

Сроки строительства уточнялись на заседаниях межведомственной рабочей группы. Прокурор области и прокурор Калининского округа неоднократно выезжали на строительную площадку. Застройщик ЖК получил предостережение.

Квартиры в доме получат 380 дольщиков.

Ранее «Наш город» сообщал, что завершено строительство дома ГП-14 по ул. Комбинатской, 54 корпус 1. Свои квартиры получат 200 собственников точно в срок (в Новый год). Соглашение о достройке дома заключили с компанией «Страна Девелопмент».

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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