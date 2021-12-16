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Снегопад и гололедица ожидается в четверг в Тюмени

16 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В четверг в Тюмени ожидается снегопад, сообщает Гисметео.
Сюжет
Тюмень

С 11 до 20 часов в городе пройдёт снег. Ожидается до 1,7 мм осадков, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Температура воздуха составит – 5 градусов, влажность около 88%. Атмосферное давление ниже нормы, снежный покров увеличится до 6,7 см.

В пятницу синоптики ожидают до 0,7 мм снега. Весь день будет пасмурно, температура воздуха составит – 4 градуса. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, влажность около 80%. На дорогах гололедица.

Почти 2 мм осадков ожидаются в Тюмени в субботу. Температура воздуха увеличится до – 2 градусов, скорость ветра 2-3 метра в секунду. Утром и в конце дня тюменцев ожидает снегопад. Температура воздуха составит – 4 градуса.

До конца недели в областной столице ожидаются снегопады и пасмурная погода.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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