Снегопад и гололедица ожидается в четверг в Тюмени

С 11 до 20 часов в городе пройдёт снег. Ожидается до 1,7 мм осадков, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Температура воздуха составит – 5 градусов, влажность около 88%. Атмосферное давление ниже нормы, снежный покров увеличится до 6,7 см.
В пятницу синоптики ожидают до 0,7 мм снега. Весь день будет пасмурно, температура воздуха составит – 4 градуса. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду, влажность около 80%. На дорогах гололедица.
Почти 2 мм осадков ожидаются в Тюмени в субботу. Температура воздуха увеличится до – 2 градусов, скорость ветра 2-3 метра в секунду. Утром и в конце дня тюменцев ожидает снегопад. Температура воздуха составит – 4 градуса.
До конца недели в областной столице ожидаются снегопады и пасмурная погода.