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Системы накопления электроэнергии «Роснано» появились в 10 регионах РФ

16 декабря 2021, 16:49
Фото: rosseti.ru/press
Главный аналитический центр «Россети Центр» стал базой для запуска систем накопления энергии. Торжественную церемонию провели глава правления ООО «УК «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Куликов, директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

Участником церемонии стал также первый зам. гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, пишет NewsNN.ru.

В рамках встречи было обговорено, что системы обеспечат постоянное электроснабжение объектов соцзначимости. Регионами, где были запущены объекты РОСНАНО стали — Белгородская, Нижегородская, Владимирская, Орловская, Курская, Рязанская, Тамбовская, Кировская, Смоленская области и республика Удмуртия.

Инновационную систему накопления электричества создали на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью от 40 до 82 кВт*ч и оборудовали полупроводниковым преобразователем мощностью 10 — 60 кВт. Общее число заработавших в этот день накопителей - 31. При этом почти половина накопителей, емкость которых превышает 1 МВт*ч, создали в лабораториях РОСНАНО.

Перспективная энергетика выступает одним из главнейших направлений деятельности группы «РОСНАНО». Аккумуляторные системы накопления электроэнергии — это продукт, активно внедряемый на сетях всех стран мира.

Как отметил Куликов, эти проекты должны привести к повышению эффективности работы энергосетевого комплекса России. Оно позволит создать фундамент, требуемый для перспективного развития технологии. На сегодняшний день, можно говорить о создании пилотных проектов сразу в нескольких регионах и больших планах на будущий год, сказал он.

В свою очередь Игорь Маковский заявил, что самой главной задачей внедрения систем накопления энергии — это рост надежности и качества энергоснабжения.

«Эта технология успела доказать собственную эффективность в ходе опытно-промышленной эксплуатации, и мы намерены расширять направления ее использования в электросетевом комплексе. С этой целью продолжатся общие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с компаниями, которые выпускают данные системы, чтобы в перспективе наладить автономную подачу электричества для удаленных потребителей на части участков линий», — сказал он.

В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ) является частью системы российских институтов инновационного развития.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из основных инструментов реализации государственной инновационной политики. Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования, оказания институциональной и информационной поддержки.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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