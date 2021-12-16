Системы накопления электроэнергии «Роснано» появились в 10 регионах РФ

«Эта технология успела доказать собственную эффективность в ходе опытно-промышленной эксплуатации, и мы намерены расширять направления ее использования в электросетевом комплексе. С этой целью продолжатся общие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с компаниями, которые выпускают данные системы, чтобы в перспективе наладить автономную подачу электричества для удаленных потребителей на части участков линий», — сказал он.