Роспотребнадзор предупредил тюменцев об опасных новогодних игрушках

Стоит знать, что перед тем, как попасть на прилавок магазина игрушки проходят подтверждение на соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза и получают сертификат. Чтобы пройти этот этап, изделие не должно представлять опасности и риска для ребёнка, а также быть сделано из чистых материалов. Затем игрушка получает маркировку.