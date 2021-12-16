Роспотребнадзор предупредил тюменцев об опасных новогодних игрушках

Стоит знать, что перед тем, как попасть на прилавок магазина игрушки проходят подтверждение на соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза и получают сертификат. Чтобы пройти этот этап, изделие не должно представлять опасности и риска для ребёнка, а также быть сделано из чистых материалов. Затем игрушка получает маркировку.
«Контрольно-идентификационный знак можно найти на самом товаре, а также на ярлыке, упаковке или в приложенной инструкции», — уточнили в ведомстве.
В содержании маркировки должно значиться название предмета, страна изготовитель, минимальный возраст ребёнка, который может ей пользоваться, а также уход за изделием, дата изготовления, срок службы и условия хранения.