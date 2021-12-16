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Роспотребнадзор предупредил тюменцев об опасных новогодних игрушках

16 декабря 2021, 04:04
Фото: 1Mi
Роспотребнадзор предупредил тюменцев об опасных новогодних игрушках
Областное Управление Роспотребнадзора напоминают, что выбирая новогоднюю игрушку, необходимо думать не только о красоте изделия, но и об её безопасности. Специалисты рассказали, на что следует обратить внимание при покупке игрушек для детей к Новому году.

Стоит знать, что перед тем, как попасть на прилавок магазина игрушки проходят подтверждение на соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза и получают сертификат. Чтобы пройти этот этап, изделие не должно представлять опасности и риска для ребёнка, а также быть сделано из чистых материалов. Затем игрушка получает маркировку.

«Контрольно-идентификационный знак можно найти на самом товаре, а также на ярлыке, упаковке или в приложенной инструкции», — уточнили в ведомстве.

В содержании маркировки должно значиться название предмета, страна изготовитель, минимальный возраст ребёнка, который может ей пользоваться, а также уход за изделием, дата изготовления, срок службы и условия хранения.

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