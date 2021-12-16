Потанин: У РФ есть все возможности для цифрового лидерства

Как пишет interfax.ru, ранее в текущем году “Интеррос” сформировал венчурный фонд “Восход”, ориентированный на то, чтобы поддерживать высокотехнологичные стартапы - в первую очередь на Дальнем Востоке, а затем - во всех российских регионах. В планах “Интерроса” - направить в капитал фонда 10 млрд рублей в течение ближайших пяти лет.