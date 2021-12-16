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Потанин: У РФ есть все возможности для цифрового лидерства

16 декабря 2021, 14:35
Фото: pixabay.com
Вслед за созданием венчурного фонда на Дальнем Востоке предприятие “Интеррос” направит $1 млрд на высокотехнологичные проекты. Об этом в беседе с телеканалом “Россия 24” рассказал владелец “Интерроса” и президент “Норникеля” Владимир Потанин.

Как пишет interfax.ru, ранее в текущем году “Интеррос” сформировал венчурный фонд “Восход”, ориентированный на то, чтобы поддерживать высокотехнологичные стартапы - в первую очередь на Дальнем Востоке, а затем - во всех российских регионах. В планах “Интерроса” - направить в капитал фонда 10 млрд рублей в течение ближайших пяти лет.

Предприятие готово выступать в роли якорного инвестора в развитии Дальнего Востока. По заявлению Потанина в четверг, создание такого фонда, как передового отряда, дает возможность получить поток нужной информации и необходимых стартапов.

Для усиления своего присутствия на рынке хай-тека “Интеррос” дополнительно выделит $1 млрд на инвестиций в данную отрасль, рассказал Потанин.

"Все последние годы "Интеррос" активно развивает свою цифровую повестку. Мы приняли активное участие в разработке закона о ЦФА (цифровые финансовые активы), выступили соинвесторами в нескольких глобальных цифровых платформах, наиболее известной из которых является Atomyze, она уже действует в России и Швейцарии”, - заявил он.

Глава “Интерроса” также добавил: компания поддержала создание Центра по изучению мозга и сознания в Сколково. Его частью стала создаваемая “Интерросом” лаборатория физики программируемых материалов лауреата Нобелевской премии Константина Новоселова.

"Сейчас бизнес, который занимается вложениями в хай-тек, заходит на более ранних этапах цепочки создания интеллектуальной собственности и, в частности, заходит в фундаментальную науку", - отметил он.

Потанин считает, что, имея естественные преимущества и прогрессивное регулирование, РФ может претендовать на то, чтобы стать лидером в отрасли цифровизации и хай-тека.

Глава “Интерроса” отметил: часто можно услышать, что Россия должна не отставать от ведущих мировых держав в уровне развития хай-тек. “Я предлагаю замахнуться на большее - Россия может обеспечить себе цифровое лидерство”, - заявил Потанин.

Глава “Интерроса” отметил, что для этого Россия располагает всем необходимым: первоклассными программистами, основательной математической школой, перспективным законодательством о цифровых финансовых активах, а также передовым регулятором в лице Центробанка.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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