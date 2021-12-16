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ОК представили рейтинг регионов России по доброжелательности жителей

16 декабря 2021, 07:55
Фото: Одноклассники
Рейтинг составлен на основе публичных комментариев

Социальная сеть Одноклассники представила на специальном сайте с итогами года ОК новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения ОК, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Наиболее позитивными в своих реакциях в ОК в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи ОК из Хабаровского края.

ТОП-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:

  1. Забайкальский край
  2. Республика Татарстан
  3. Республика Башкортостан
  4. Алтайский край
  5. Хабаровский край
  6. Санкт-Петербург
  7. Воронежская область
  8. Новосибирская область
  9. Иркутская область
  10. Свердловская область

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Пользователи ОК из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Также в топ-5 вошли Красноярский и Пермский края.

ТОП-10 регионов с наименее позитивными пользователями в Одноклассниках в 2021 году:

  1. Кемеровская область
  2. Волгоградская область
  3. Приморский край
  4. Красноярский край
  5. Пермский край
  6. Саратовская область
  7. Ставропольский край
  8. Челябинская область
  9. Самарская область
  10. Краснодарский край

Интересно, что в рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нём 6 строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.

В этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей ОК, стали: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съёмки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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