nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Игорь Халин вновь избран председателем Тюменского облизбиркома

16 декабря 2021, 12:58
Фото: 1Mi
Игорь Халин избран председателем Тюменского облизбиркома на новый срок, сообщают источники «Нашего города».
Сюжет
Тюмень

На заседании Тюменской избирательной комиссии прошло голосование за кандидатов.

«Да, это так и есть. Сегодня было организационное заседание и проводили тайное голосование на должности председателя, заместителя и секретариата. Действительно так, 13 голосов „За“ и 1 „Против“», сообщил изданию «Наш город» Игорь Халин.

В конце сентября председатель облизбиркома объявил результаты голосования в Госдуарственную Думу и Тюменскую областную Думу на итоговом брифинге. В результате, явка на выборы в Тюменской области составила 61,5%.

«Самое главное впечатление — показатели Новых людей. Судя по тем данным, которые есть на 5 часов, они набирают более 5%», — соообщил Игорь Халин.

Избирательная комиссия Тюменской области будет работать ближайшие пять лет в обновленном составе.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25