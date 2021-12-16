Игорь Халин вновь избран председателем Тюменского облизбиркома

На заседании Тюменской избирательной комиссии прошло голосование за кандидатов.
«Да, это так и есть. Сегодня было организационное заседание и проводили тайное голосование на должности председателя, заместителя и секретариата. Действительно так, 13 голосов „За“ и 1 „Против“», сообщил изданию «Наш город» Игорь Халин.
В конце сентября председатель облизбиркома объявил результаты голосования в Госдуарственную Думу и Тюменскую областную Думу на итоговом брифинге. В результате, явка на выборы в Тюменской области составила 61,5%.
«Самое главное впечатление — показатели Новых людей. Судя по тем данным, которые есть на 5 часов, они набирают более 5%», — соообщил Игорь Халин.
Избирательная комиссия Тюменской области будет работать ближайшие пять лет в обновленном составе.