Гололёд продолжает сковывать дороги Тюмени

Более того, почти каждый день в местных сообществах в социальных сетях тюменцы рассказывают о «катушке», которая образовалась на улицах. А водители просят, чтобы дорогу, наоборот, посыпали меньше, так как кузов автомобиля очень быстро разрушается из-за соли.