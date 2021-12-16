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Гололёд продолжает сковывать дороги Тюмени

16 декабря 2021, 03:41
Фото: 1Mi
Гололёд продолжает сковывать дороги Тюмени
В областном центре с начала декабря на дорогах наблюдается гололедица. Явление связано с погодными условиями — на улице тепло и периодически идёт мокрый снег. Тропинки и проезжие части обрабатываются подрядчиками администрации регулярно, но люди продолжают жаловаться на скольжение.
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Тюмень

Более того, почти каждый день в местных сообществах в социальных сетях тюменцы рассказывают о «катушке», которая образовалась на улицах. А водители просят, чтобы дорогу, наоборот, посыпали меньше, так как кузов автомобиля очень быстро разрушается из-за соли.

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В администрации рассказали, что улицы города обрабатываются противогололёдными материалами строго по установленным нормам. Делают это специальные машины.

«Противогололёдные материалы на улично-дорожной сети распространяют дорожные машины, оборудованные распределяющими дозаторами, которые регулируют подачу ПГМ по установленным нормам и в зависимости от температуры на улице», — уточнили в мэрии.

Также горожане всегда могут сообщить об образовании наледи, гололёда или ненадлежащей уборке снега в общественных местах на портал «Тюмень — наш дом» в раздел «Текущее содержание дорог и ремонт».

Сегодня для уборки снега на дороги областного центра вышли около 400 единиц спецтехники.

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#Новости#Гололёд#Общество#Дороги#Гололед#Тюмень#Дарья Гасникова
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