Гололёд продолжает сковывать дороги Тюмени

Более того, почти каждый день в местных сообществах в социальных сетях тюменцы рассказывают о «катушке», которая образовалась на улицах. А водители просят, чтобы дорогу, наоборот, посыпали меньше, так как кузов автомобиля очень быстро разрушается из-за соли.
В администрации рассказали, что улицы города обрабатываются противогололёдными материалами строго по установленным нормам. Делают это специальные машины.
«Противогололёдные материалы на улично-дорожной сети распространяют дорожные машины, оборудованные распределяющими дозаторами, которые регулируют подачу ПГМ по установленным нормам и в зависимости от температуры на улице», — уточнили в мэрии.
Также горожане всегда могут сообщить об образовании наледи, гололёда или ненадлежащей уборке снега в общественных местах на портал «Тюмень — наш дом» в раздел «Текущее содержание дорог и ремонт».
Сегодня для уборки снега на дороги областного центра вышли около 400 единиц спецтехники.