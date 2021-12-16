nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава КПРФ Тюменской области попросила подарить чиновникам бесплатную парковку

16 декабря 2021, 09:33
Фото: «НашГород»
Глава КПРФ попросила подарить чиновникам бесплатную парковку
Глава КПРФ Тюменской области Тамара Казанцева на заседании областной Думы предложила сделать депутатам новогодний подарок и разрешить им бесплатно оставлять автомобили на платных парковках у здания парламента.

В начале своей речи политик отметила, что так как парламентариям приходится парковаться в соседних жилых домах, местные не довольны этим и скоро начнут бунтовать.

КПРФ провели митинг против QR-кодов, бюджета и в защиту олигарха
Узнать подробнее

Потом она перешла к проблемам селян, которым приходится оставлять машины в пригороде, чтобы посетить поликлинику, аптеку, рынок или музей в областной столице. И подчеркнула множественные пересадки в общественном транспорте родителей, которым приходится отправлять и забирать детей из учреждений, а на обеденном перерыве бежать в магазин.

После чего, по её мнению, итог таков: необходимо сделать для депутатов регионального парламента бесплатные парковки, а для остальных работников Думы снизить стоимость в половину.

«На территории Думы можно найти около полусотни парковок для бесплатной парковки наших работников. Со стороны улицы Водопроводной из своего кабинета я смотрю на шестиместную парковку, которая чаще всего пустует. Насколько мне известно, служебные автомобили Думы заезжают за шлагбаум, чтобы высадить депутатов или руководителей комитетов и могут уехать с территории. Поэтому можно освободить десятка два мест для наших работников. Для остальных сотрудников сделать оплату хотя бы в половинном размере — не 30 рублей, а не более 15», — уточнила глава КПРФ.

Она также добавила, что зарплаты у помощников парламента не повышались уже два созыва, а статус госслужащего отменён, поэтому профкому облдумы надо позаботиться о людях, которые входят в состав профсоюза.

«Давайте сделаем подарок работникам областной Думы — решим проблему парковок», — подытожила Тамара Казанцева.

Материалы по теме
Депутаты КПРФ проводят несанкционированную акцию. К зданию думы прибыла полицияФракция КПРФ в Тюменской городской Думе воздержалась от голосования за проект бюджетаТюменские активисты КПРФ подали заявление в СКР на председателя Тюменской облдумы
#Новости#Общество#Депутаты#Платные парковки#Люди политики#Тюменская областная Дума#Парковки#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25