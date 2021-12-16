Глава КПРФ Тюменской области попросила подарить чиновникам бесплатную парковку

В начале своей речи политик отметила, что так как парламентариям приходится парковаться в соседних жилых домах, местные не довольны этим и скоро начнут бунтовать.
Потом она перешла к проблемам селян, которым приходится оставлять машины в пригороде, чтобы посетить поликлинику, аптеку, рынок или музей в областной столице. И подчеркнула множественные пересадки в общественном транспорте родителей, которым приходится отправлять и забирать детей из учреждений, а на обеденном перерыве бежать в магазин.
После чего, по её мнению, итог таков: необходимо сделать для депутатов регионального парламента бесплатные парковки, а для остальных работников Думы снизить стоимость в половину.
«На территории Думы можно найти около полусотни парковок для бесплатной парковки наших работников. Со стороны улицы Водопроводной из своего кабинета я смотрю на шестиместную парковку, которая чаще всего пустует. Насколько мне известно, служебные автомобили Думы заезжают за шлагбаум, чтобы высадить депутатов или руководителей комитетов и могут уехать с территории. Поэтому можно освободить десятка два мест для наших работников. Для остальных сотрудников сделать оплату хотя бы в половинном размере — не 30 рублей, а не более 15», — уточнила глава КПРФ.
Она также добавила, что зарплаты у помощников парламента не повышались уже два созыва, а статус госслужащего отменён, поэтому профкому облдумы надо позаботиться о людях, которые входят в состав профсоюза.
«Давайте сделаем подарок работникам областной Думы — решим проблему парковок», — подытожила Тамара Казанцева.