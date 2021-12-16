Должники УСТЭК получат долговые квитанции

«Отметим, что многие тюменцы ценят преимущества своевременной оплаты за коммунальные услуги и сохраняют платежную дисциплину даже в непростой ситуации ограничений, связанных с коронавирусом. А те потребители, кто допускает просрочки в оплате, должны понимать, что задолженность всего за 2 месяца может стать основанием обращения в суд», - сообщила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.