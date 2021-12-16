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Должники УСТЭК получат долговые квитанции

16 декабря 2021, 06:38
Фото: предоставлено УСТЭК
Должники УСТЭК получат долговые квитанции
Более 26 000 долговых квитанций были сформированы ТРИЦ и отправлены должникам УСТЭК на этой неделе, рассказали в компании.
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Тюмень

Чеки получат все потребители, кто не оплачивал услуги отопления и горячего водоснабжения (ГВС) более двух месяцев. Общая сумма выставленной просроченной задолженности по таким квитанциям составила почти 300 млн рублей.

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Специалисты УСТЭК ведут работу по повышению культуры платежей горожан различными способами. Рассылка должникам квитанций-претензий – один из них.Указанную задолженность необходимо оплатить в кратчайшие сроки с момента получения претензии. В противном случае в отношении должника начнется судебно-исковая работа, и помимо суммы задолженности и пени ему придется оплатить судебные издержки.

«Отметим, что многие тюменцы ценят преимущества своевременной оплаты за коммунальные услуги и сохраняют платежную дисциплину даже в непростой ситуации ограничений, связанных с коронавирусом. А те потребители, кто допускает просрочки в оплате, должны понимать, что задолженность всего за 2 месяца может стать основанием обращения в суд», - сообщила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

Злостные неплательщики сталкиваются с более суровыми методами воздействия,которые используют уже судебные приставы. Это снятие денежных средств со счета, наложение ареста на имущество должника, запрет на выезд за пределы РФ и другие действия, предусмотренные действующим законодательством.

УСТЭК призывает потребителей закрыть долговые обязательства до наступления нового года. Оплату можно произвести на сайте и в офисах УСТЭК, в личном кабинете ТРИЦ, мобильном приложении Сбербанк онлайн, непосредственно в офисах Сбербанка и с помощью мобильных сервисов других банков. Специалисты УСТЭК уверены, что отсутствие тревог и проблем, связанных с долгами, поможет тюменцам сделать следующий год по-настоящему счастливым.

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