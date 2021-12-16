Должники УСТЭК получат долговые квитанции

Чеки получат все потребители, кто не оплачивал услуги отопления и горячего водоснабжения (ГВС) более двух месяцев. Общая сумма выставленной просроченной задолженности по таким квитанциям составила почти 300 млн рублей.
Специалисты УСТЭК ведут работу по повышению культуры платежей горожан различными способами. Рассылка должникам квитанций-претензий – один из них.Указанную задолженность необходимо оплатить в кратчайшие сроки с момента получения претензии. В противном случае в отношении должника начнется судебно-исковая работа, и помимо суммы задолженности и пени ему придется оплатить судебные издержки.
«Отметим, что многие тюменцы ценят преимущества своевременной оплаты за коммунальные услуги и сохраняют платежную дисциплину даже в непростой ситуации ограничений, связанных с коронавирусом. А те потребители, кто допускает просрочки в оплате, должны понимать, что задолженность всего за 2 месяца может стать основанием обращения в суд», - сообщила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.
Злостные неплательщики сталкиваются с более суровыми методами воздействия,которые используют уже судебные приставы. Это снятие денежных средств со счета, наложение ареста на имущество должника, запрет на выезд за пределы РФ и другие действия, предусмотренные действующим законодательством.
УСТЭК призывает потребителей закрыть долговые обязательства до наступления нового года. Оплату можно произвести на сайте и в офисах УСТЭК, в личном кабинете ТРИЦ, мобильном приложении Сбербанк онлайн, непосредственно в офисах Сбербанка и с помощью мобильных сервисов других банков. Специалисты УСТЭК уверены, что отсутствие тревог и проблем, связанных с долгами, поможет тюменцам сделать следующий год по-настоящему счастливым.