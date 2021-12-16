Давыдов рассказал о росте общего объема продукции БСК

Также Давыдов сообщил о том, что производство ПВХ увеличилось до 269 тысяч тонн, а производство кальцинированной соды марки Б — до 1824 тысяч тонн. Об этом информирует kp.ru.
Это самые лучшие показатели за всю историю 70-летней деятельности компании, отметил он. Общий объем произведенной продукции вырос на 20%, что в денежном эквиваленте составляет 58,1 миллиарда рублей. В результате выручка достигла 58,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 15 миллиардов рублей, а налоговые отчисления — 10,4 миллиарда рублей. Результаты действительно впечатляют и радуют, высказался Давыдов.
По его мнению, данный рост обусловлен постоянной модернизацией производства и внедрением инновационных технологий. Компания полностью обновила производство пищевой соды (очищенного бикарбоната натрия). В 2021 году также запустили новый винтовой компрессор, который стоит полмиллиарда рублей. С его помощью повысились объемы производства и улучшилось качество продукции.
Давыдов сказал, что компания стала первой, где начали разрабатывать и внедрять технологию разделения дистиллерной жидкости (отход содового производства) на твердую и жидкую фракции и придумали, как их дальше применять. Кроме этого, БСК одной из первых в мире ввела на предприятии технологию непрерывного дозирования инициатора, создала технологию пеногашения при полимеризации. Это позволило в разы повысить производство ПВХ. В целом на инвестиционные проекты и на совершенствование производства было затрачено не меньше средств, чем в прошлом году.
Помимо этого, Давыдов сказал, что по сравнению с прошлым годом средний рост зарплаты составил 16%, а на социальную поддержку работников выделят 2,7 миллиарда рублей. Что касается программы повышения благосостояния трудового коллектива до 2025 года, то она успешно реализуется.
Также Давыдов поблагодарил главу республики Радия Хабирова и премьер-министра республики Андрея Назарова за возможность оперативно решать различные текущие вопросы, повышая эффективность принятия управленческих решений.
При этом БСК вместе с сотрудниками «ВЭБ Инжиниринга» (входит в госкорпорацию «ВЭБ.РФ») разработала программу по стратегическому развитию компании до 2030 года. В рамках программы планируется дальнейшее совершенствование оборудования и создание новых производственных линий. В скором времени ее презентуют новому совету директоров компании.