Давыдов рассказал о росте общего объема продукции БСК

Давыдов сказал, что компания стала первой, где начали разрабатывать и внедрять технологию разделения дистиллерной жидкости (отход содового производства) на твердую и жидкую фракции и придумали, как их дальше применять. Кроме этого, БСК одной из первых в мире ввела на предприятии технологию непрерывного дозирования инициатора, создала технологию пеногашения при полимеризации. Это позволило в разы повысить производство ПВХ. В целом на инвестиционные проекты и на совершенствование производства было затрачено не меньше средств, чем в прошлом году.