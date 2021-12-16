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Чиновники: Малоимущих тюменцев около 180 000 человек

16 декабря 2021, 12:19
Фото: 1Mi
На проходящем 16 декабря заседании тюменской облдумы после доклада Михаил Таранов дал ответы на вопросы.

Оказалось, что в Тюменской области за чертой бедности 12% населения.

Стоит отметить, что Росстат определил число малоимущих россиян в количестве 16 млн человек. В Тюменской области около 180 000 человек.

С 2022 года прожиточный минимум в РФ увеличивается для работающих до 13 793 рублей. Эксперты отмечают, что в 2021 году доходы населения номинально выросли на 15%. В свою очередь, динамика доходов объясняется ростом зарплат и занятости. Увеличиваются доли социальных выплат в структуре доходов населения выросла с 22,1 до 23,2%, или примерно на 700 млрд руб. за год.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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