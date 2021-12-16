Чиновники: Малоимущих тюменцев около 180 000 человек

С 2022 года прожиточный минимум в РФ увеличивается для работающих до 13 793 рублей. Эксперты отмечают, что в 2021 году доходы населения номинально выросли на 15%. В свою очередь, динамика доходов объясняется ростом зарплат и занятости. Увеличиваются доли социальных выплат в структуре доходов населения выросла с 22,1 до 23,2%, или примерно на 700 млрд руб. за год.