Актуальное направление молодежной политики — профилактика наркомании

В Тюменской области особое внимание уделено развитию молодежной политики, создаются условия для самореализации молодых жителей. В регионе действует госпрограмма «Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная политика».
Доклад зачитала Ольга Швецова, председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике. По данным из доклада, на 2021 год для развития сферы молодежной политики выделили 277,2 миллиона рублей, на 2022 год запланирована сумма в 227,6 млн. рублей, на 2023 и 2024 годы — 200,8 млн. рублей ежегодно.
В Тюменской области реализуются направления молодежной политики, такие как: поддержка талантливой молодежи, трудоустройство молодых людей, развитие студенческого отрядного движения, развитие волонтерского движения, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма и другие.
В процессе заседания Тюменской областной Думе предложили активно заниматься развитием молодежной политики в регионе, а именно продолжать совершенствовать законодательство в этой сфере, контролировать реализацию законов и мониторить эффективность госпрограмм.
Также было предложено в 2022 году в ходе контрольной деятельности рассмотреть информацию о реализации государственной программы «Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная политика». К тому же, предложили в следующем году заняться мониторингом правоприменения регионального закона «О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской области».
В докладе были озвучены рекомендации Правительству Тюменской области. Они касаются реализации мероприятий, нацеленных на успешную самореализацию молодежи, её интеграцию в общество, создания правовых, организационных и социально-экономических условий для этого.
Было обращено внимание и на патриотическое воспитание молодежи, воспитание духовно-нравственных ценностей, противодействие деструктивным проявлениям в подростковой и молодежной среде, совершенствование мер поддержки молодых семей. Еще одна рекомендация — использовать технологии наставничества, привлекать для этого молодых лидеров общественных объединений и сообществ.
Хорошо на сферу молодежной политики повлияет создание новых молодежных пространств в муниципалитетах Тюменской области. Особый упор был сделан на снижение общей заболеваемости наркоманией среди молодежи. Рекомендовано реализовывать мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании.
Например, заниматься ранним выявлением употребления наркотиков и психотропных веществ, просвещать молодых тюменцев о мерах ответственности за незаконный оборот и употребление запрещенных веществ, формировать негативное отношение детей и молодежи к наркотикам.
По данным комитета по социальной политике, за 9 месяцев 2021 года на учет в наркологический диспансер встали 150 наркозависимых — это на 58,8% больше, чем за такой же период 2020 года (93 человека). Показатели общей заболеваемости наркоманией остались на уровне прошлого года — 2 365 человек. Большая часть зависимых находятся в возрастной группе от 30 до 49 лет.
Эта проблема достаточно серьезная, так как, по сравнению с прошлым годом, выросло число умерших от острого отравления наркотиками. В 2021 году скончались 170 наркозависимых — это на 67,3% больше, чем годом ранее. В связи с этим в Тюменской области реализуют мероприятия по общей и индивидуальной профилактике наркомании с людьми из группы риска.
В связи с этим похожие рекомендации были выданы и для Управления Министерства внутренних дел РФ по Тюменской области — перекрывать каналы поставки наркотических веществ, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выявлять тайники с запрещенными веществами и привлекать к ответственности виновных лиц.