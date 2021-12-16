Актуальное направление молодежной политики — профилактика наркомании

По данным комитета по социальной политике, за 9 месяцев 2021 года на учет в наркологический диспансер встали 150 наркозависимых — это на 58,8% больше, чем за такой же период 2020 года (93 человека). Показатели общей заболеваемости наркоманией остались на уровне прошлого года — 2 365 человек. Большая часть зависимых находятся в возрастной группе от 30 до 49 лет.