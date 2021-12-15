Задержан 36-летний тюменец, который 10 раз выстрелил в знакомого на Клары Цеткин

Тюменские оперативники СКР сообщают, что между двумя мужчинами произошел конфликт с применением оружия. Подозреваемый выстрелил в оппонента 10 раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в больницу. В ходе допроса 36-летнего подозреваемого он во всём сознался и рассказал о мотивах.