Задержан 36-летний тюменец, который 10 раз выстрелил в знакомого на Клары Цеткин

Его арестовали 14 декабря по обвинению в «Покушении на убийство» своего знакомого.
Тюменские оперативники СКР сообщают, что между двумя мужчинами произошел конфликт с применением оружия. Подозреваемый выстрелил в оппонента 10 раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в больницу. В ходе допроса 36-летнего подозреваемого он во всём сознался и рассказал о мотивах.
На данный момент он находится под стражей. Отмечается, что задержание злоумышленника произошло при совместной работе СКР и УМВД по Тюменской области.
Следует отметить, что похожие случаи происходят в областной столице довольно редко.