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Задержан 36-летний тюменец, который 10 раз выстрелил в знакомого на Клары Цеткин

15 декабря 2021, 12:01
Фото: СКР
В Тюмени задержали стрелка, который устроил стрельбу 13 мая на Клары Цеткин. 36-летний тюменец изначально скрылся от следствия в Екатеринбурге.

Его арестовали 14 декабря по обвинению в «Покушении на убийство» своего знакомого.

Тюменские оперативники СКР сообщают, что между двумя мужчинами произошел конфликт с применением оружия. Подозреваемый выстрелил в оппонента 10 раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в больницу. В ходе допроса 36-летнего подозреваемого он во всём сознался и рассказал о мотивах.

На данный момент он находится под стражей. Отмечается, что задержание злоумышленника произошло при совместной работе СКР и УМВД по Тюменской области.

Следует отметить, что похожие случаи происходят в областной столице довольно редко.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия#Видео
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