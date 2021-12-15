За сутки от коронавируса умерли 29 человек в Тюменской области

В частности, в Тюменском регионе жертвами ковида стали 29 инфицированных, в Ханты-Мансийском автономном округе от вируса умерли 10 местных жителей, в Ямало-Ненецком АО скончались 4 пациента с COVID-19.
«На сегодняшний день, 15 декабря, в 85 регионах нашей страны подтверждено 28 363 случаев коронавируса, включая 301 тюменца, 200 жителей Югры и 119 ямальцев. Из общего числа заразившихся 1 941 пациентов переносят вирус без симптоматики», — пояснили в оперативном штабе.
За прошедшие 24 часа в Тюменской области выздоровели 498 человек, в ХМАО поправились и вернулись домой 258 горожан, в ЯНАО заболевание перенесли 138 граждан.