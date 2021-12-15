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В Тюменской области 19-летний пастух украл и съел овечку

15 декабря 2021, 10:27
Фото: 1Mi
В Тюменской области 19-летний пастух украл и съел овечку
В уголовный розыск полиции села Армизонского Тюменской области поступило сообщение о том, что местный житель причастен к ранее незаявленной краже в фермерском хозяйстве, сообщили в региональном УМВД.
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Тюмень

Полицейские задержали ранее судимого 19-летнего подозреваемого. В отделе молодой человек пояснил, что летом работал пастухом в хозяйстве.

«Осенью он навещал знакомого сторожа на ферме и угостил того алкоголем. Когда товарищ уснул, подозреваемый похитил овечку. Позже он её съел», — рассказали в ведомстве.

Сумма причинённого ущерба фермеру составила 4,5 тысячи рублей.

На молодого человека завели уголовное дело по статье 158.2 УК РФ «Кража». За свои действия минимальным наказанием для фигуранта станет штраф в размере 80 тысяч рублей, а максимальным — арест на срок до 2 лет.

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