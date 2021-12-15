В Тюменской области 19-летний пастух украл и съел овечку

Полицейские задержали ранее судимого 19-летнего подозреваемого. В отделе молодой человек пояснил, что летом работал пастухом в хозяйстве.
«Осенью он навещал знакомого сторожа на ферме и угостил того алкоголем. Когда товарищ уснул, подозреваемый похитил овечку. Позже он её съел», — рассказали в ведомстве.
Сумма причинённого ущерба фермеру составила 4,5 тысячи рублей.
На молодого человека завели уголовное дело по статье 158.2 УК РФ «Кража». За свои действия минимальным наказанием для фигуранта станет штраф в размере 80 тысяч рублей, а максимальным — арест на срок до 2 лет.