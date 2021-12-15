В Тюмени задержали 19-летнего парня без прав и с признаками опьянения

Началось преследование в ходе которого в переулке Магаданском машина заехала в тупик. Водитель пытался сбежать от инспекторов но был задержан.
Машиной управлял молодой человек без водительского удостоверения. Более того, у него имелись признаки опьянения. Автоинспекторам он пояснил, что машину купил три для назад, а ночью решил покататься с другом. Молодой человек не стал проходит освидетельствование на состояние опьянения.
Стоит отметить, что в ноябре его уже задерживали за подобное нарушение. По решению суда 19-летний тюменец отправится в камеру на 10 суток.