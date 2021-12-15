В Тюмени задержали 19-летнего парня без прав и с признаками опьянения

Машиной управлял молодой человек без водительского удостоверения. Более того, у него имелись признаки опьянения. Автоинспекторам он пояснил, что машину купил три для назад, а ночью решил покататься с другом. Молодой человек не стал проходит освидетельствование на состояние опьянения.