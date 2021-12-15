В Тюмени тарифы на тепло и воду вырастут на 14,9%

Стоит отметить, что ранее тарифы на ЖКХ дорожали в городе на коэффициент годовой инфляции и не выше этого показателя. Изменение вступят в силу 1 июля 2022 года. На данный момент стоимость теплоэнергии в городе составляет 1391,14 рублей.