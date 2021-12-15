В Тюмени тарифы на тепло и воду вырастут на 14,9%

Больше всего увеличится тариф на тепло.
«Размер тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2022 составит 1 598,42 рубля за Гкал, темп изменения (роста) тарифа – 114,9 %, объем потребления 3 731,092 тысячи Гкал», – указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.
Холодная вода будет стоит уже 38,55, канализация 24,38 рубля за куб.
Стоит отметить, что ранее тарифы на ЖКХ дорожали в городе на коэффициент годовой инфляции и не выше этого показателя. Изменение вступят в силу 1 июля 2022 года. На данный момент стоимость теплоэнергии в городе составляет 1391,14 рублей.