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В Тюмени тарифы на тепло и воду вырастут на 14,9%

15 декабря 2021, 13:23
Фото: 1Mi
В 2022 году в Тюменской области проиндексируют тарифы ЖКХ, сообщается на сайте правовой информации.

Больше всего увеличится тариф на тепло.

«Размер тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2022 составит 1 598,42 рубля за Гкал, темп изменения (роста) тарифа – 114,9 %, объем потребления 3 731,092 тысячи Гкал», – указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Холодная вода будет стоит уже 38,55, канализация 24,38 рубля за куб.

Стоит отметить, что ранее тарифы на ЖКХ дорожали в городе на коэффициент годовой инфляции и не выше этого показателя. Изменение вступят в силу 1 июля 2022 года. На данный момент стоимость теплоэнергии в городе составляет 1391,14 рублей.

#Новости#Александр Мязин#Экономика
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