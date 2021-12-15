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В Тюмени на улице Республики внедорожник заехал под большегруз

15 декабря 2021, 10:14
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
В Тюмени на улице Республики внедорожник заехал под большегруз
Автомобилисты города сообщают, что сегодня, 15 декабря, в областном центре на улице Республики произошло дорожно-транспортное происшествие — внедорожник столкнулся с тягачом.
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Тюмень

В результате удара капот автомобиля оказался под прицепом большегруза. Судя по всему авария случилась из-за несоблюдения дистанции. Подробности и обстоятельства произошедшего будут установлены автоинспекторами. О пострадавших не сообщается.

«ДТП занимает почти обе полосы. Объехать можно либо справа, либо по встречке. Начинает собираться пробка», — рассказывают водители в автомобильных чатах города.

Также по данным сервиса «Яндекс.пробки» сейчас зафиксировано небольшое ДТП в левом ряду на улице Мориса Тореза между Макдональдсом и сквером Сибирским. Из-за этого там также затор.

На данный момент дорожная обстановка оценивается в 4 балла. К 18 часам ожидается повышение плотности движения до 7 баллов.

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#Новости#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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