В Тюмени на улице Республики внедорожник заехал под большегруз

В результате удара капот автомобиля оказался под прицепом большегруза. Судя по всему авария случилась из-за несоблюдения дистанции. Подробности и обстоятельства произошедшего будут установлены автоинспекторами. О пострадавших не сообщается.
«ДТП занимает почти обе полосы. Объехать можно либо справа, либо по встречке. Начинает собираться пробка», — рассказывают водители в автомобильных чатах города.
Также по данным сервиса «Яндекс.пробки» сейчас зафиксировано небольшое ДТП в левом ряду на улице Мориса Тореза между Макдональдсом и сквером Сибирским. Из-за этого там также затор.
На данный момент дорожная обстановка оценивается в 4 балла. К 18 часам ожидается повышение плотности движения до 7 баллов.