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В среду в Тюмени усилится ветер

15 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В среду в областной столице усилится ветер, сообщает Гисметео.
Сюжет
Тюмень

Температура воздуха весь день составит – 4 градуса. Скорость ветра увеличится до 5-6 метров в секунду, влажность 80%. Высота снежного покрова около 5,8 сантиметров, атмосферное давление в пределах нормы.

Небольшой снегопад ожидается в четверг, в городе выпадет до 1 мм осадков с 11 до 20 часов. Температура воздуха составит – 4 градуса, скорость ветра снизится до 3-5 метров в секунду. Влажность около 80%.

В пятницу тоже ожидается снег и до 1,3 мм осадков с 17 до 20 часов. Температура воздуха составит – 3 градуса. Скорость ветра 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, влажность около 80%.

Да конца недели тюменцев ждут снегопады, и небольшой ветер. Резких изменений температуры в эти дни не ожидается.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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