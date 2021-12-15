В Кемерово на предприятии, принадлежащем хозяину шахты «Листвяжная», произошел пожар

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию заместителя директора по социальным вопросам «Кемеровохиммаша» Оксаны Селиверстовой, сейчас возгорание уже удалось ликвидировать. На пожаре никто не пострадал, поскольку при появлении огня в малярной камере вагоносборочного цеха в половине девятого утра, его сотрудников срочно эвакуировали. Вызванные пожарные справились с огнем за полтора часа.