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В Кемерово на предприятии, принадлежащем хозяину шахты «Листвяжная», произошел пожар

15 декабря 2021, 15:58
Фото: piqsels.com
В Кемерово на предприятии «Кемеровохиммаш» Холдинговой компании «Сибирский деловой союз», принадлежащей хозяину шахты «Листвяжная» Михаилу Федяеву, находящемуся сейчас в СИЗО, загорелась малярная камера вагоносборочного цеха.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию заместителя директора по социальным вопросам «Кемеровохиммаша» Оксаны Селиверстовой, сейчас возгорание уже удалось ликвидировать. На пожаре никто не пострадал, поскольку при появлении огня в малярной камере вагоносборочного цеха в половине девятого утра, его сотрудников срочно эвакуировали. Вызванные пожарные справились с огнем за полтора часа.

Сейчас члены внутренней комиссии предприятия пытаются установить, по какой причине возник пожар на «Кемеровохиммаше» - одном из ведущих сибирских предприятий отрасли химического машиностроения. Там занимаются изготовлением оборудования для таких отраслей промышленности, как газодобывающая, угледобывающая, металлургическая, коксохимическая.

Сам Михаил Федяев в данный момент находится в следственном изоляторе как подозреваемый по уголовному делу, которое было возбуждено по факту гибели людей на его шахте «Листвяжная».

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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