В дамской сумочке 30-летней тюменки нашли наркотик в крупном размере

«Женщина была задержана в сентябре. Досмотр прошёл в присутствии двух понятых. В дамской сумочке горожанки были найдены 23 таблетки сиреневого цвета, которые по результатам исследования оказались наркотическим средством, в составе которого МДМА», — пояснили в ведомстве.