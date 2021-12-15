В дамской сумочке 30-летней тюменки нашли наркотик в крупном размере

Местная жительница обвиняется по статье 228.2 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах».
«Женщина была задержана в сентябре. Досмотр прошёл в присутствии двух понятых. В дамской сумочке горожанки были найдены 23 таблетки сиреневого цвета, которые по результатам исследования оказались наркотическим средством, в составе которого МДМА», — пояснили в ведомстве.
Там же уточнили, что общая масса вещества составила 8,341 грамма, что уже является крупным размером.
Сама обвиняемая рассказала, что принимает наркотики в компании, а таблетки взяла у знакомой для себя.