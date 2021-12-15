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В дамской сумочке 30-летней тюменки нашли наркотик в крупном размере

15 декабря 2021, 04:36
Фото: 1Mi
В дамской сумочке 30-летней тюменки нашли наркотик в крупном размере
По наводке полицейские задержали 30-летнюю тюменку и изъяли у неё 23 сиреневые таблетки, которые оказались психотропным веществом, рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
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Тюмень

Местная жительница обвиняется по статье 228.2 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах».

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«Женщина была задержана в сентябре. Досмотр прошёл в присутствии двух понятых. В дамской сумочке горожанки были найдены 23 таблетки сиреневого цвета, которые по результатам исследования оказались наркотическим средством, в составе которого МДМА», — пояснили в ведомстве.

Там же уточнили, что общая масса вещества составила 8,341 грамма, что уже является крупным размером.

Сама обвиняемая рассказала, что принимает наркотики в компании, а таблетки взяла у знакомой для себя.

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