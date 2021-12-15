В 2021 году в Тюменской области восстановили больше лесов, чем было вырублено

Также на совещании собравшиеся вспомнили о лесных пожарах, ранее массово охвативших Тюменскую область. Причиной бушующей стихии тогда стала аномально сухая погода, которая установилась в регионе, а также несоблюдение горожанами правил пожарной безопасности. Тогда для помощи в борьбе с пожарами в регион прибыли специалисты из соседних субъектов РФ.