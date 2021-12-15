В 2021 году в Тюменской области восстановили больше лесов, чем было вырублено

Собрание идёт под руководством Александра Агафонова, заместителя главы Федерального агентства лесного хозяйства. Участники встречи подводят итоги текущего года и планируют цели и задачи на следующий год. Губернатор области отметил положительные тенденции в лесных отношениях.
«Общая площадь лесов составляет 44% Тюменской области. Поэтому их сохранение, разумное использование и восстановление — это важные показатели развития региона. В 2021 году удалось восстановить больше лесов, чем было вырублено, уничтожено стихией или погибло», — прокомментировал ситуацию Александр Моор.
Также на совещании собравшиеся вспомнили о лесных пожарах, ранее массово охвативших Тюменскую область. Причиной бушующей стихии тогда стала аномально сухая погода, которая установилась в регионе, а также несоблюдение горожанами правил пожарной безопасности. Тогда для помощи в борьбе с пожарами в регион прибыли специалисты из соседних субъектов РФ.
Помимо того, в конце весны и на протяжении всего лета в регионе был введён режим ЧС из-за лесных пожаров и посещения лесных массивов было запрещено. Патрули на регулярной основе проверяли исполнение горожанами предписаний. Режим был снят в конце сентября.