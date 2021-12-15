Тюменские бизнес-волонтёры помогают детям из социально незащищенных категорий

Акция «Мой бизнес помогает» проводится в Тюменской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на постоянной основе. Это позволяет оказывать систематическую помощь социально-незащищенным детям.
13 декабря в рамках акции прошел творческий мастер-класс для подопечных регионального социально-реабилитационного центра «Семья». Провела мастер-класс Надежда Грабко, предприниматель из Голышманово, руководитель мастерской изделий из дерева «ЭнДжи».
«Мы сегодня создаем с детьми новогоднюю атмосферу, раскрашиваем елочные игрушки и резные фонарики. Эти изделия украсят новогодние ярмарки и квартиры покупателей»,рассказывает Надежда.
Сытными подарками детей поприветствовал ресторан «Парнас» в лице индивидуального предпринимателя Эдуарда Кульмаметова. Ароматные пироги, детские шашлычки и полезные напитки стали отличным дополнением к ужину.
«Все поделки будут продаваться на ярмарках Тюмени, начиная со среды 15 декабря. Средства, вырученные от продажи, вернутся в центр «Семья» и будут потрачены на потребности детей, в том числе на подготовку к Новому году и установку уличной елки с новогодними игрушками», пояснила Мария Лисовиченко, первый заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области, организатор акции.
Также существенный вклад внёс генеральный директор компании ООО «Тюмень Прибор» Радик Закиров, который стал одним из первых благотворителей, подарив детям возможность развивать свои спортивные навыки в фигурном катании и хоккее: передал в адрес центра «Семья» комплекты теплых носков и коньков.
«Мой бизнес помогает» — это большое благотворительное движение, инициированное Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес», основная цель которого — приобщить предпринимателей и всех неравнодушных граждан к помощи нуждающимся на региональном уровне.
Организаторами акции на региональном уровне стал центр «Мой бизнес» Тюменской области совместно с центром «Семья». К акции уже присоединились предприниматели из Тюмени и муниципалитетов. Любая организация может внести свой вклад в развитие социально незащищенных детей.
Отметим, что у детей есть еще незакрытые потребности, в том числе закупка ноутбуков, пылесосов, пледов, тюбингов. Если вы готовы принять участие в закупке, подробности по телефону +79324827567.
Поделки детей можно купить на новогодней ярмарке в ТЦ «Сити Молл» с 15 декабря.