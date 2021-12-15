nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские бизнес-волонтёры помогают детям из социально незащищенных категорий

15 декабря 2021, 11:23
Фото: правительство Тюменской области
В Тюменской области проходит акция «Мой бизнес помогает». Предприниматели и организации оказывают благотворительную помощь детям из социально незащищенных категорий, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Акция «Мой бизнес помогает» проводится в Тюменской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на постоянной основе. Это позволяет оказывать систематическую помощь социально-незащищенным детям.

13 декабря в рамках акции прошел творческий мастер-класс для подопечных регионального социально-реабилитационного центра «Семья». Провела мастер-класс Надежда Грабко, предприниматель из Голышманово, руководитель мастерской изделий из дерева «ЭнДжи».

«Мы сегодня создаем с детьми новогоднюю атмосферу, раскрашиваем елочные игрушки и резные фонарики. Эти изделия украсят новогодние ярмарки и квартиры покупателей»,рассказывает Надежда.

Сытными подарками детей поприветствовал ресторан «Парнас» в лице индивидуального предпринимателя Эдуарда Кульмаметова. Ароматные пироги, детские шашлычки и полезные напитки стали отличным дополнением к ужину.

«Все поделки будут продаваться на ярмарках Тюмени, начиная со среды 15 декабря. Средства, вырученные от продажи, вернутся в центр «Семья» и будут потрачены на потребности детей, в том числе на подготовку к Новому году и установку уличной елки с новогодними игрушками», пояснила Мария Лисовиченко, первый заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области, организатор акции.

Также существенный вклад внёс генеральный директор компании ООО «Тюмень Прибор» Радик Закиров, который стал одним из первых благотворителей, подарив детям возможность развивать свои спортивные навыки в фигурном катании и хоккее: передал в адрес центра «Семья» комплекты теплых носков и коньков.

«Мой бизнес помогает» — это большое благотворительное движение, инициированное Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес», основная цель которого — приобщить предпринимателей и всех неравнодушных граждан к помощи нуждающимся на региональном уровне.

Организаторами акции на региональном уровне стал центр «Мой бизнес» Тюменской области совместно с центром «Семья». К акции уже присоединились предприниматели из Тюмени и муниципалитетов. Любая организация может внести свой вклад в развитие социально незащищенных детей.

Отметим, что у детей есть еще незакрытые потребности, в том числе закупка ноутбуков, пылесосов, пледов, тюбингов. Если вы готовы принять участие в закупке, подробности по телефону +79324827567.

Поделки детей можно купить на новогодней ярмарке в ТЦ «Сити Молл» с 15 декабря.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25