Тюменские бизнес-волонтёры помогают детям из социально незащищенных категорий

«Все поделки будут продаваться на ярмарках Тюмени, начиная со среды 15 декабря. Средства, вырученные от продажи, вернутся в центр «Семья» и будут потрачены на потребности детей, в том числе на подготовку к Новому году и установку уличной елки с новогодними игрушками», пояснила Мария Лисовиченко, первый заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области, организатор акции.