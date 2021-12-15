Тюменская область заняла второе место в конкурсе креативных общественных пространств

«С этими площадками мы будем работать с декабря и до апреля 2022 года. С 15 декабря по 1 апреля пройдут четыре выездные недели RCL в регионах-победителях. Каждый из победителей получит полный пакет поддержки от АСИ», — прокомментировала Татьяна Журавлёва, руководитель центра практики качества жизни АСИ.