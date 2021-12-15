Тюменская область заняла второе место в конкурсе креативных общественных пространств

Голосование Агентства стратегических инициатив проходило с 19 ноября по 13 декабря в три этапа. Пешеходная улица Дзержинского, событийный парк Алебашево и Базарная площадь Тобольска, представленные регионом на конкурсе Rurban Creative Lab, взяли бронзу.
В общей сложности в голосовании приняли участие 31 985 горожан из 28 субъектов России. В течение трёх недель за Тюменскую области отдали голоса 6 257 человек. Первое место заняла Свердловская область. За этот регион проголосовало свыше 7 тысяч граждан. На третьем месте оказалась Удмуртская Республика. Четвёртое место заняла Самарская область.
«С этими площадками мы будем работать с декабря и до апреля 2022 года. С 15 декабря по 1 апреля пройдут четыре выездные недели RCL в регионах-победителях. Каждый из победителей получит полный пакет поддержки от АСИ», — прокомментировала Татьяна Журавлёва, руководитель центра практики качества жизни АСИ.
Она добавила, что выездная неделя RCL пройдёт в четырёх регионах, которые стали финалистами. В течение семи дней в каждом из субъектов пройдёт серия мероприятий с участием федеральных и региональных экспертов АСИ. Также в рамках недели RCL эксперты проведут мастер-классы, сессии и лекции по креативной экономике и урбанистике.