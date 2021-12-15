nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменка получила удар ножом от супруга из-за замечания о злоупотреблении алкоголем

15 декабря 2021, 06:56
Фото: 1Mi
Тюменка получила удар ножом от супруга из-за замечания о выпивке
В селе Вагай Тюменской области супруга получила удар ножом от мужа из-за того, что сделала тому замечание о злоупотреблении тем спиртными напитками, рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД.
Сюжет
Тюмень

Сообщение о ножевом ранении в полицию поступило от медиков, к которым поступила 31-летняя жительница деревни Маслова.

«Было установлено, что травму гражданке нанёс супруг. Женщина заявила мужу, что ей надоели его постоянные гулянки. Из-за этого между ними произошла ссора. Тогда мужчина взял со стола кухонный нож и ударил жену в живот», — пояснили в Управлении.

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. В отделе мужчина свою вину признал. На него возбуждено уголовное дело по статье 115.1 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Из-за своей несдержанности супруг может лишиться свободы на срок до 4-х месяцев.

Материалы по теме
За убийство матери кухонным ножом тюменец лишился свободы на 9 летВ Тобольске 2 декабря ножом убили мужчинуВо время ссоры тюменец ударил ножом собутыльника
#Новости#Происшествия#Ножевое ранение#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25