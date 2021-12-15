Тюменка получила удар ножом от супруга из-за замечания о злоупотреблении алкоголем

Сообщение о ножевом ранении в полицию поступило от медиков, к которым поступила 31-летняя жительница деревни Маслова.
«Было установлено, что травму гражданке нанёс супруг. Женщина заявила мужу, что ей надоели его постоянные гулянки. Из-за этого между ними произошла ссора. Тогда мужчина взял со стола кухонный нож и ударил жену в живот», — пояснили в Управлении.
Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. В отделе мужчина свою вину признал. На него возбуждено уголовное дело по статье 115.1 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Из-за своей несдержанности супруг может лишиться свободы на срок до 4-х месяцев.