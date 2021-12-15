Тюменка получила удар ножом от супруга из-за замечания о злоупотреблении алкоголем

«Было установлено, что травму гражданке нанёс супруг. Женщина заявила мужу, что ей надоели его постоянные гулянки. Из-за этого между ними произошла ссора. Тогда мужчина взял со стола кухонный нож и ударил жену в живот», — пояснили в Управлении.