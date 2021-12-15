Теплых остановок в Тюмени не будет. Власти заморозили проект

«Проработка ранее рассматриваемого к реализации в рамках концессионного соглашения в отношении элементов обустройства автомобильных дорог — остановочных пунктов в городе Тюмени проекта по созданию в городе Тюмени теплых остановочных павильонов в настоящее время прекращена»И.о. директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов