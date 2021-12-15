Теплых остановок в Тюмени не будет. Власти заморозили проект

В рамках концессионного соглашения в областной столице планировалось возвести несколько тёплых остановок. В настоящее время данный проект приостановлен.
Эту информацию «Нашему городу» подтвердил и. о. директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Ташланов. Возможно, что изменение планов по остановкам связанно с арестом бывшего директора департамента Игоря Фролова:
«Проработка ранее рассматриваемого к реализации в рамках концессионного соглашения в отношении элементов обустройства автомобильных дорог — остановочных пунктов в городе Тюмени проекта по созданию в городе Тюмени теплых остановочных павильонов в настоящее время прекращена»И.о. директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов
Между тем во многих городах РФ подобные остановки уже появились. Здесь же работает WiFi и электронное расписание автобусов.Возможно через некоторое время проект вновь станет востребованным.