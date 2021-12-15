Семь преподавателей ТюмГУ прошли обучение в цифровой школе Сбербанка

Это уже второй набор в школу Sber U Digital Summer. Первая школа проходила в 2020 году: на 600 мест было подано 3224 заявки. Из-за повышенного интереса к программе было принято решение увеличить количество мест до 755. Обучение прошли преподаватели из 265 российских вузов от Калининграда до Камчатки, а также школ, колледжей и зарубежных университетов. В этом году повысили свою квалификацию 900 человек. В программу обучения добавился четвертый трек — Cyber Security.