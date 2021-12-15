С 25 декабря у маршрута № 45 в Тюмени изменится схема движения

С 25 декабря эта маршрутка не будет останавливаться на трёх станциях: в обоих направлениях на «ул. Андрея Бушуева» и «мкр. Ямаальский-2»; и в прямом направлении на «ул. В. Бованенко». Вместо этого транспорт проедет по улицам Василия Подшибякина, Вьюжной и Заполярной.
«Автобус будет останавливаться на „ул. Заполярная“, „сквер Песочные часы“, „Интеллект-квартал“, „Аллея ветеранов Ямала“, „им. Вяхирева Рема Ивановича“ - в обоих направлениях; на „ул. Василия Подшибякина“ только в обратном», — уточнили в ведомстве.
Также с сегодняшнего дня, 15 декабря, у автобуса маршрута № 120к, следующего от остановки «СК «Здоровье» до дачного посёлка «Солнечное». Новый график можно посмотреть на сайте «Тюменьгортранс» и в приложении «Тюменский транспорт».