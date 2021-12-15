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С 25 декабря у маршрута № 45 в Тюмени изменится схема движения

15 декабря 2021, 04:06
Фото: 1Mi
С 25 декабря у маршрута № 45 в Тюмени изменится схема движения
С конца следующей недели общественный транспорт маршрута № 45, отъезжающий от конечной «Звёздный городок» и следующий до «ул. Созидателей», вместо нескольких ранее заявленных остановок будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на новых, рассказали в «Тюменском транспорте».
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Тюмень

С 25 декабря эта маршрутка не будет останавливаться на трёх станциях: в обоих направлениях на «ул. Андрея Бушуева» и «мкр. Ямаальский-2»; и в прямом направлении на «ул. В. Бованенко». Вместо этого транспорт проедет по улицам Василия Подшибякина, Вьюжной и Заполярной.

«Автобус будет останавливаться на „ул. Заполярная“, „сквер Песочные часы“, „Интеллект-квартал“, „Аллея ветеранов Ямала“, „им. Вяхирева Рема Ивановича“ - в обоих направлениях; на „ул. Василия Подшибякина“ только в обратном», — уточнили в ведомстве.

Также с сегодняшнего дня, 15 декабря, у автобуса маршрута № 120к, следующего от остановки «СК «Здоровье» до дачного посёлка «Солнечное». Новый график можно посмотреть на сайте «Тюменьгортранс» и в приложении «Тюменский транспорт».

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#Новости#Автобусы#Общество#Общественный транспорт#Остановки#Тюмень#Дарья Гасникова
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