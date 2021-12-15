РЭО предоставил список проектов «Зеленой премии»

По сообщению «Российской газеты», о завершении отбора из лонг-листа рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. По его словам, этот конкурс показал, как много в России проектов, которые направлены на развитие отрасли и формирование экологической осознанности у граждан и представителей бизнес-сегмента. Буцаев подчеркнул, что для участия в конкурсе были представлены проекты, многие из которых достойны победы и повышенного внимания. Однако судьям предстоит выбрать лучшие из них. Награждение победителей запланировано на двадцать второе декабря.