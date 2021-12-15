РЭО предоставил список проектов «Зеленой премии»

По сообщению «Российской газеты», о завершении отбора из лонг-листа рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. По его словам, этот конкурс показал, как много в России проектов, которые направлены на развитие отрасли и формирование экологической осознанности у граждан и представителей бизнес-сегмента. Буцаев подчеркнул, что для участия в конкурсе были представлены проекты, многие из которых достойны победы и повышенного внимания. Однако судьям предстоит выбрать лучшие из них. Награждение победителей запланировано на двадцать второе декабря.
В сформированные жюри списки вошло пятнадцать проектов, в том числе выставки «Живое вещество» в Третьяковской галерее и HYDRA в «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, проект Московского музея дизайна «Фантастик Пластик», скульптура «Волна-2020», которую создали из мусора, собранного в Черном море, выставка «Мусореализм», состоящая из репродукций известных картин с добавлением изображений бытовых отходов.
Отмечается, больше всего заявок было подано в номинации «Образование». В шорт-листы вошел двадцать один проект, включая экологическую группу «Зеленые ладошки», созданную учениками начального звена школы, образовательный марафон «Экостарт-2021» с конкурсом мультипликационных фильмов о разумном потреблении, студенческий экоклуб «ThеЛёнка», который пропагандирует переход от одноразовых изделий к альтернативам, которые можно использовать много раз.
Также жюри «Зеленой премии» рассмотрели такие значимые проекты, как первый веб-навигатор и приложение для смартфонов с программой лояльности. Они включают экологические сервисы и предложения для сознательных жителей городов «Город +1», онлайн-платформу по вывозу вторсырья «Убиратор», проект от Ecolean «Снижение углеродного следа упаковки» и многие другие.
Оценивают проекты участников конкурса популярный зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку, активно пропагандирующая экопривычки.
Всю информацию о конкурсе «Зеленая премия» и «Зеленый рейтинг» можно узнать в соответствующих разделах сайта ППК РЭО.