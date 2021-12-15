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РЭО инвестирует 990 млн рублей в новый завод по переработке отходов под Тулой

15 декабря 2021, 09:03
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор направит 990 млн рублей на создание комплекса по обработке и утилизации мусора в Тульской области мощностью 480 тыс. тонн.

Благодаря заводу удастся сократить количество захоронения отходов на 61,5% от объема поступающих отходов. Финансирование проекта будет осуществляться в форме выкупа облигационного займа.

«Рад сообщить о новом проекте, в финансировании которого примет участие РЭО. Это мусороперерабатывающий комплекс в Тульской области, его мощность составит 480 тысяч тонн ТКО в год. Форма финансирования — выкуп облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей», — сказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Главу РЭО цитирует издание 360tv.ru.

Буцаев также напомнил: эту меру поддержки РЭО летом одобрило правительство. Ее уже использовали для того, чтобы финансировать ряд проектов. Благодаря комплексу удастся достичь показателей федерального проекта — на 100% по обработке (сортировке) и на 43,75% по утилизации мусора, который поступает на завод, добавил Буцаев.

Реализацией инвестпроекта «Комплекс переработки отходов в г. Туле» занимается ООО «Регион-Комфорт» (дочерняя структура ООО «Хартия»). Комплекс разместится в Ленинском районе «большой» Тулы. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Завод сможет обрабатывать 480 тыс. тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Из них доля отбора вторичных материальных ресурсов составит 22,5%. Кроме того, построят такие мощности по утилизации, как участок бесконтактного расщепления полимерных материалов (113 тыс. тонн в год) и участок производства техногрунта (97 тыс. тонн ежегодно).

Технология бесконтактного расщепления полимеров основана на методе термического разложения сырья — пиролизе.

За счет работы комплекса практически вдвое вырастет доля твердых коммунальных отходов, направляемых в регионе на обработку. Количество перерабатываемых отходов увеличится почти в 9 раз. Помимо этого, за счет проекта снизится нагрузка на тариф для населения на общую сумму свыше 230 млн рублей.

В общей сложности инвестиции проекта составят порядка 3,5 млрд рублей. Формой финансирования со стороны Российского экологического оператора станет облигационный заем на сумму 990 млн руб. Процентная ставка составит 3,75% годовых, период — 10 лет.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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