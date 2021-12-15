РЭО инвестирует 990 млн рублей в новый завод по переработке отходов под Тулой

Буцаев также напомнил: эту меру поддержки РЭО летом одобрило правительство. Ее уже использовали для того, чтобы финансировать ряд проектов. Благодаря комплексу удастся достичь показателей федерального проекта — на 100% по обработке (сортировке) и на 43,75% по утилизации мусора, который поступает на завод, добавил Буцаев.