РЭО инвестирует 990 млн рублей в новый завод по переработке отходов под Тулой

Благодаря заводу удастся сократить количество захоронения отходов на 61,5% от объема поступающих отходов. Финансирование проекта будет осуществляться в форме выкупа облигационного займа.
«Рад сообщить о новом проекте, в финансировании которого примет участие РЭО. Это мусороперерабатывающий комплекс в Тульской области, его мощность составит 480 тысяч тонн ТКО в год. Форма финансирования — выкуп облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей», — сказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Главу РЭО цитирует издание 360tv.ru.
Буцаев также напомнил: эту меру поддержки РЭО летом одобрило правительство. Ее уже использовали для того, чтобы финансировать ряд проектов. Благодаря комплексу удастся достичь показателей федерального проекта — на 100% по обработке (сортировке) и на 43,75% по утилизации мусора, который поступает на завод, добавил Буцаев.
Реализацией инвестпроекта «Комплекс переработки отходов в г. Туле» занимается ООО «Регион-Комфорт» (дочерняя структура ООО «Хартия»). Комплекс разместится в Ленинском районе «большой» Тулы. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.
Завод сможет обрабатывать 480 тыс. тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Из них доля отбора вторичных материальных ресурсов составит 22,5%. Кроме того, построят такие мощности по утилизации, как участок бесконтактного расщепления полимерных материалов (113 тыс. тонн в год) и участок производства техногрунта (97 тыс. тонн ежегодно).
Технология бесконтактного расщепления полимеров основана на методе термического разложения сырья — пиролизе.
За счет работы комплекса практически вдвое вырастет доля твердых коммунальных отходов, направляемых в регионе на обработку. Количество перерабатываемых отходов увеличится почти в 9 раз. Помимо этого, за счет проекта снизится нагрузка на тариф для населения на общую сумму свыше 230 млн рублей.
В общей сложности инвестиции проекта составят порядка 3,5 млрд рублей. Формой финансирования со стороны Российского экологического оператора станет облигационный заем на сумму 990 млн руб. Процентная ставка составит 3,75% годовых, период — 10 лет.